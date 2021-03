Japonský superpočítač prokázal malou účinnost nošení dvou roušek pro prevenci šíření virů

Zjištění částečně odporují nedávným doporučením amerického centra pro kontrolu nemocí (CDC), že zdvojení roušek je lepší než jedna pro snížení dopadu koronavirové infekce na osobu.

Podle studie zveřejněné ve čtvrtek výzkumným gigantem Riken a Univerzitou Kobe vědci použili superpočítač Fugaku pro modelování toku virových částic od lidí, kteří nosí různé typy a kombinace roušek.

Použití jediné roušky chirurgického typu vyrobené z netkaného materiálu ukázalo 85% účinnost při blokování částic při těsném nošení kolem nosu a obličeje. Přidání polyuretanové roušky k horní části zvýšilo účinnost až na 89 %.

Co se týče nošení dvou netkaných roušek, vědci to považují za zbytečné, protože se zvyšuje odpor vzduchu a na okrajích dochází k prosakování.

„Účinnost zdvojení zdravotnických roušek se nesčítá,“ napsali vědci v čele s Makoto Tsubokurou.

Celkově lze říci, že profesionální ochranné roušky typu N95 nejlépe chránily před infekcemi, následovaly netkané roušky, látkové roušky, a nakonec polyuretanové typy.

Výzkumný tým společnosti Riken již dříve pomocí superpočítače Fugaku simuloval, jak může vlhkost ovlivnit virovou kontaminaci a rizika kontaminace ve vlacích, pracovních prostorech a dalších prostředích.

Povinné nošení respirátorů či zdvojených roušek

Připomeňme, že podle nařízení Ministerstva zdravotnictví Češi starší 15 let musí od 25. února na frekventovaných místech nosit respirátor nebo dvě jednorázové zdravotnické roušky přes sebe. Povinný je v obchodech či v prostředcích hromadné dopravy nebo na letištích. Lidé je musí nosit také ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče či v autech, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti

Podomácky vyrobenou látkovou roušku lze nosit v ostatních budovách a venku ještě do konce února, od března už i tam bude nutné nosit jen chirurgickou či respirátor.

U respirátorů a roušek přitom podle ministerstva nezáleží na tom, zda je vyrobena z nanomateriálu či nikoliv, ale jakou normu výrobek naplňuje. Označení FFP2, KN95 je u respirátorů zárukou až 95procentní filtrační účinnosti, uvedlo ministerstvo. Dvě jednorázové roušky doporučuje nosit jen na přechodnou dobu, než si lidé respirátor pořídí.

Děti od dvou do 15 let nemusí nosit respirátor, protože pro ně podle ministra zdravotnictví Jana Blatného nejsou dostupné. Nemohou ale používat dál podomácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska nebo jiná s vyšší ochranou, například nanoroušky.