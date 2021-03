NI ohodnotil „tajnou“ zbraň ruských Su-57

Již dříve se na internetu objevilo video s pozemními testy děla GŠ-30-1 stíhačky Su-57, na němž vidíme střelbu na cíl.

Američtí odborníci uvádějí, že je to jen část obrovského potenciálu bojového zatížení Su-57.

Nicméně se ptají, jak konkrétně bylo GŠ-30-1 vylepšeno oproti původnímu sovětskému modelu z 80. let.