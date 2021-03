Šéfkuchař prozradil tajemství dokonalých smažených vajec

Za druhé je nutné vyndat vejce z chladničky předem (3-5 hodin před přípravou jídla), aby měla pokojovou teplotu. To zlepší strukturu bílku a jídlo bude chutnější.

Další tajemství se skrývá ve správném nádobí - měli byste zvolit litinovou pánev. Rovnoměrně distribuuje teplo a lépe ho udržuje.

Čtvrtým tajemstvím je množství oleje na smažení. Mělo by ho být hodně. Na 9 vajec doporučuje kuchař vzít jeden litr.

„Bílek se vaří v oleji, je vzdušný a nelepí se na pánev, zatímco žloutek zůstává tekutý,“ vysvětlil Pavlov.

Pátým tajemstvím je to, že byste měli osolit pouze bílek. Tekutý žloutek má poměrně výraznou chuť, která nevyžaduje sůl, ale bílek bude díky soli výraznější.

Tajemství přípravy perfektní bramborové kaše

Americký šéfkuchař Marcus Waring se podělil o své tajemství přípravy dokonalé bramborové kaše. Informovaly i tom ruské místní noviny Večernaja Moskva (Večerní Moskva).

Odborník na gastronomii v první řadě doporučil, aby lidé brambory po oloupání nakrájeli na stejně velké části. Podle jeho slov je tento faktor zásadní, protože, pokud kousky nejsou stejné, pak se nebudou vařit rovnoměrně.

Zároveň šéfkuchař poukázal na to, že by brambory měly být vařeny v osolené vodě při pomalém varu. Poté, co se uvaří, je potřeba je scedit. Následně by lidé měli nechat brambory odstát, a to po dobu asi pěti minut. Poté k nim lze přidat, i když jsou ještě teplé, máslo, sýr nebo bylinky.

Za zmínku také stojí, že již dříve lékařka a endokrinoložka Jelena Gubkina uvedla, že brambory by neměly konzumovat lidé trpící cukrovkou a obezitou. Kontraindikací je také gastritida s nízkou úrovní kyselosti. Brambory zároveň obsahují draslík a sodík, které jsou nezbytné pro normální fungování buněk. Kromě toho jsou bohaté na vitamíny B6 a C.