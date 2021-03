Astronomové poprvé našli exoplanetu s viditelnou atmosférou

Od objevení první exoplanety v 90. letech astronomové identifikovali tisíce planet mimo sluneční soustavu a vždy toužili najít takovou, u níž by mohli „vidět“ atmosféru a studovat její složení.

S cílem objevení atmosféry kolem exoplanet vědci hledají drobné změny ve spektru vlnových délek hvězdy ve chvíli, kdy planeta prochází před ní. Určité vlnové délky jsou absorbovány nebo vyzařovány prvky atmosféry, což se ve spektru projevuje jako tmavší nebo jasnější čáry a lze je použít ke zjištění chemického složení atmosféry.

Pokud je exoplaneta daleko od nás, pak budou tyto signály velmi slabé. Síla signálu závisí také na jasu samotné hvězdy – čím je jasnější, tím silnější je spektrum. A dalším důležitým faktorem je frekvence otáčení exoplanety kolem mateřské hvězdy: pokud je oběžná dráha krátká, můžeme v krátké době pozorovat mnoho tranzitů a poté je sčítat k zesílení signálu.

Účastníci mezinárodního projektu CARMENES zaměřeného na hledání planet s nízkou hmotností poblíž červených trpaslíků, jehož se účastní jedenáct výzkumných ústavů ze šesti zemí, uvedli, že našli ideálního kandidáta pro takový výzkum - planetu Gliese 486b v souhvězdí Panny.

Autoři použili ke své analýze údaje z Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) a teleskopů NASA ve Španělsku, Spojených státech, Chile a na Havaji.

Gliese 486b patří do třídy superzemí, to znamená, že je to kamenitá planeta, která je větší než Země, ale menší než ledoví obři jako Neptun a Uran. Obíhá kolem červeného trpaslíka, jednoho z našich nejbližších galaktických sousedů, vzdáleného 26 světelných let.

„O této planetě jsme snili po celá desetiletí,“ cituje tisková zpráva Univerzity Nového Jižního Walesu slova jednoho z autorů výzkumu, doktora Bena Monteta.

Červení trpaslíci jsou nejrozšířenějším hvězdným typem a tvoří asi 70 procent všech hvězd ve vesmíru. Mají mnohem větší šanci mít kamenité planety než hvězdy, jako například Slunce.

„Na základě těchto čísel může být u červených trpaslíků větší šance najít život ve vesmíru, ale má to jeden háček,“ říká doktor Montet. „Červení trpaslíci mají spoustu hvězdných aktivit. Výbuchy a výrony koronální hmoty mohou zničit atmosféru planet.“

Vědci odhadují, že hmotnost Gliese 486b je asi o 30 procent větší než hmotnost Země a její teplota je asi 430 stupňů Celsia. Autoři studie předpokládají, že možná proudy žhavé lávy tečou po povrchu planety a není pravděpodobné, že by tam mohl existovat život ve formě, v níž jsme zvyklí ho chápat. Pokud však v blízkosti Gliese 486b bude objevena atmosféra, poskytne představu o počátečních fázích vývoje kamenitých planet obecně a především Země, domnívají se vědci.

„Měření atmosféry Gliese 486b bude mít velký význam při rozhodování, zda bychom měli hledat známky života kolem červených trpaslíků,“ pokračuje vědec. „Tento objev by mohl změnit naše chápání planetárních atmosfér. „Už dlouho víme, že kolem blízkých hvězd musí existovat skalnaté superzemě s atmosférou, ale donedávna jsme neměli technologii, abychom je mohli najít.“

Jedinečnost Gliese 486b spočívá v tom, že: za prvé je to tranzitní planeta, a když prochází před svou hvězdou, část hvězdného světla proniká jeho atmosférickou vrstvou a lze ji studovat transmisní spektroskopií; a za druhé se nachází v blízkosti hvězdy a teplo hvězdy „nafukuje“ atmosféru, což pomáhá astronomům provádět měření atmosféry metodou emisní spektroskopie.

V obou případech vědci používají spektrograf - nástroj, který rozděluje světlo podle jeho vlnových délek, aby dešifrovali chemické složení atmosféry.