Americký prezident Joe Biden souhlasil s nutností oprav zákona o pravomocích hlavy státu pro použití vojenské síly v zahraničí. Oznámila to v průběhu briefingu mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

Podle platného zákona (Authorization for Use of Military Force, AUMF), který byl v USA schválen po útocích z 11. září 2001, má prezident právo použít „potřebnou a úměrnou vojenskou sílu“ proti těm, kdo za nimi stáli.

„Prezident Biden souhlasí s tím, že AUMF, který platí už 20 let, už bylo dávno třeba opravit,“ zdůraznila Psakiová.

Dotyčná také podotkla, že prezidentova administrativa povede ohledně této otázky konzultace.

USA zaútočily dříve na několik budov na syrsko-irácké hranici, které využívaly proíránské militarizované skupiny Kataíb Hizballáh a Kataíb Sajíd al-Šuháda. Ruský senátor Alexej Puškov prohlásil, že americký útok se dá hodnotit jako signál pro Rusko a řadu jiných světových velmocí o charakteru zahraničněpolitického kurzu amerického prezidenta Joea Bidena.

Biden prodloužil sankce proti Íránu

Dříve Bílý dům také oznámil, že Joe Biden prodloužil sankční režim proti Íránu.

Tento Bidenův krok byl však zcela očekávaný – sankce, které byly zavedeny v roce 1995 za prezidenta Billa Clintona, se prodlužovaly ročně po celou tuto dobu, a byly následujícími administrativami mnohokrát modifikovány.

„Činy a politika íránské vlády, včetně šíření (zbraní) a vývoje raket a jiných asymetrických a konvenčních zbraní, sítě regionální agrese a kampaně, kterou provádí v tomto směru, podpory teroristických skupin a zhoubné činnosti Íránských revolučních gard a jejich pomahačů – to všechno je i nadále neobyčejnou a extraordinární hrozbou národní bezpečnosti, zahraniční politice a ekonomice USA,“ uvádí se v dokumentu, který podepsal Biden.