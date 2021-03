V USA musel pilot Boeingu 737 MAX kvůli možné poruše vypnout motor

Letadlo Boeing 737 MAX společnosti American Airlines, které letělo z Miami do Newarku v New Jersey, muselo nouzově přistát pouze s jedním pracujícím motorem. Informovala o tom agentura Reuters.

Podle agentury byl signál o nouzové situaci na palubě vyslán poté, co kapitán letadla přehlušil jeden z motorů kvůli možné mechanické poruše.

Dotyčný informoval dispečera o vzniklé technické závadě a vypnul jednu pohonnou jednotku. Podle agentury Reuters letadlo bezpečně přistálo v cíli. Celkem 95 cestujících a 6 členů posádky tak neutrpěli žádné zranění.

Problém podle společnosti American Airlines mohl způsobit tlak oleje v motoru nebo kontrolka objemu. Dopravce upřesnil, že potíže nezapříčinil stabilizační, který je spojován se dvěma tragickými haváriemi Boeingů 737 MAX v letech 2018 a 2019.

Federální úřad pro letectví USA uvedl, že incident důkladně vyšetří. Boeing 737 MAX patří společnosti American Airlines, která provoz tohoto typu obnovila nedávno, a to 29. prosince 2020.

Připomeňme, že v důsledku selhání fungování systému MCAS (systém zlepšování manévrovacího výkonu) v letech 2018 a 2019 došlo ke dvěma leteckým nehodám v Indonésii a Etiopii, při nichž zahynulo dohromady 346 lidí. Automatický systém kvůli vadnému senzoru tehdy opakovaně poslal stroj prudce dolů a posádka nedokázala nad letadlem udržet kontrolu. Poté letecké společnosti pozastavily provoz Boeingu 737 MAX.

Americký Federální úřad pro letectví v listopadu minulého roku schválil změny, které Boeing na stroji provedl, a v prosinci se Boeing 737 MAX vrátil znovu na oblohu. Novou certifikaci letadlu udělili regulátoři i v dalších zemích a zpět v provozu už je podle agentury Bloomberg více než sto letadel Boeing 737 MAX.

Smartwings obnovila komerční provoz Boeingu 737 MAX

Česká letecká společnost Smartwings na konci února vrátila po téměř dvou letech do provozu Boeing 737 MAX. Před letem do Malagy dopravce letadlo podle požadavků upravil a den předem s ním úspěšně provedl ověřovací let. Do léta chce letecká společnost postupně nasadit i zbylých šest těchto letounů.

„Naší absolutní prioritou je bezpečnost našich cestujících a posádky. Žádný stroj nepodstoupil takové prověrky bezpečnosti v historii letectví jako letoun Boeing 737 MAX. Věříme, že důvěra v tento letoun se velmi rychle obnoví,“ uvedl člen představenstva a generální ředitel Smartwings Roman Vik.

Smartwings začaly pracovat na obnovení provozu letadel po povolení jejich provozu v Evropě. Opětovné zprovoznění zahrnuje mimo jiné proškolení pilotů, aktualizaci softwaru a hardwaru a další činnosti, které požaduje EASA. Před uvedením do běžného provozu ještě dopravce provede s každým letounem ověřovací let.