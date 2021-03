Hlavní americký odborník na infekční nemoci Anthony Fauci chválí ruskou vakcínu Sputnik V

Novinář se Fauciho zeptal, zda by se nechal očkovat ruským Sputnikem nebo čínskou vakcínou. „Údaje, které mám o Sputniku, jsou dost dobré. Nemám dostatek informací o čínské vakcíně, protože mají dvě nebo tři různé vakcíny. Takže jsem jejich účinnost pečlivě nesledoval, ale ruské údaje vypadají dobře,“ odpověděl Fauci, kterého televizní kanál pokládá za předního vědce ve Spojených státech.

Fauci také řekl, že se nebojí hovořit o možných vedlejších účincích vakcín.

„Mé obavy jsou minimální. Říkám to proto, že testy provedené v USA s vakcínami M-RNA Pfizer a Moderna prokázaly 94 až 95procentní účinnost a minimální reaktivitu. Po první dávce se v paži objeví bolest, která trvá přibližně 24 hodin. Po druhé dávce je reaktivita vyšší. Objevují se příznaky únavy, bolesti, zimnice a je možná zvýšená teplota,“ řekl epidemiolog.

Podle jeho slov to u většiny lidí trvá asi 24 hodin. „U některých to může trvat o něco déle, ale většinou tyto příznaky po 24 hodinách zmizí,“ řekl.

SÚKL se zabývá vakcínou Sputnik V

Státní ústav pro kontrolu léčiv se začíná zabývat ruskou vakcínou Sputnik V. O tu požádal prezident Miloš Zeman ruského prezidenta Putina.

„Vakcínou Sputnik se SÚKL začíná zabývat, k dispozici však máme jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry. Více podrobností v tuto chvíli nemůžeme sdělit,“ uvedla mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

V případě, že by se Česko rozhodlo pro koupi ruské vakcíny, pak do 25. března by se mohlo do země dopravit 20 tisíc dávek. Do měsíce a půl by pak mohlo jít o statisíce dávek s tím, že odhadem by se mohlo jednat až o půl milionu dávek ruské vakcíny. Podle webu Lidovky.cz, který se odkazuje na vysoce postavený zdroj blízký vyjednávání, by cena nepřekročila deset dolarů a aplikace by byla čistě dobrovolná.