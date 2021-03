Britové šetří, kde se dá. Královna Alžběta II. zůstane kvůli omezení obranných výdajů bez letadla

Oficiální letecká flotila královny Alžběty II. bude prodána v rámci snížení obranných výdajů. Ona a další členové královské rodiny tak zůstanou bez letadel, píše The Telegraph.

V příštím roce budou z letectva stažena čtyři dopravní letadla BAE-146. Vůbec poprvé za své vlády tak zůstane královna bez osobního letounu. S největší pravděpodobností bude Alžběta II. využívat letadlo premiéra Borise Johnsona RAF Voyager, které bylo nedávno modernizováno, uvedl deník.

Dříve bylo toto letadlo používáno na tankování ve vzduchu, ale po jeho modernizaci, tedy od roku 2016, se začalo využívat na cesty lídrů země. Na palubě se nacházela kancelář, dále asi 60 sedadel v business třídě a 100 sedadel v ekonomické třídě. Kromě toho byl letoun dovybaven protiraketovým systémem.

Uvádí se také, že britské orgány oznámí vyřazení čtyř letadel BAE-146 z provozu v rámci komplexního přezkumu bezpečnostních, obranných a zahraničněpolitických otázek.

Boj o místo v médiích

V souvislosti s královnou a královskou rodinou obecně jsou v poslední době spojována dvě televizní vystoupení. První z nich má přednést samotná královna k oslavě Dne Commonwealthu. Druhý je pak rozhovor Meghan Markleové a prince Harryho s Oprah Winfreyovou. Nutno podotknout, že obě události jsou naplánovány na stejný den – neděli 7. března.

Podle zdroje z paláce „je Den Commonwealthu pro královnu neuvěřitelně důležitý, proto určitě nebude šťastná, pokud ho něco zastíní“. Podle toho se zdá, že se chystá opravdový královský boj o pozornost médií.

Královna v televizi promluví ke všem státům Commonwealthu, k ní se také přidají další vyšší královští členové, včetně prince Charlese, jeho choti Camilly z Cornwallu, prince Williama a vévodkyně Kate z Cambridge. Pro novináře tak zjevně nebude příliš snadné zorientovat se v tak hojném počtu královských výpovědí, proto se očekává, že nějaká z naplánovaných událostí dostane vyšší mediální pokrytí.

Speciální program s názvem Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special se zaměří především na vévodkyni ze Sussexu, která bude diskutovat o „všem od vstupu do královského života, manželství a mateřství, charitativní práci, a jak se vyrovnává se životem v prostředí silného veřejného tlaku“.

Princ Harry se poté připojí ke své manželce před kamerou a oba otevřeně promluví ohledně svého rozhodnutí přestěhovat se do USA po megxitu a jejich „nadějích a snech pro jejich rozšiřující se rodinu“, prohlásil mluvčí CBS.