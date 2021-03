Severní Makedonie zaregistrovala vakcínu Sputnik V

„RFPI informuje o registraci ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V v Republice Severní Makedonie. Registrace přípravku se konala v rámci urychlené procedury (emergency use authorization, EUA)," sdělil mluvčí Fondu.

Vakcína Sputnik V byla schválena ve 46 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 1,2 miliardy. Podle počtu schválení státními regulátory obsadil Sputnik V druhé místo na světě.

„Poptávka po vakcíně Sputnik V roste v Evropě a na celém světě, tisíce lidí dávají přednost ruskému přípravku jako hlavnímu prostředku ochrany před koronavirem. RFPI vytvořil širokou síť mezinárodních partnerů v použití vakcíny, připojení k ní Severní Makedonie umožní zachránit velké množství životů v této zemi v době pandemie,“ prohlásila hlava Fondu Kirill Dmitrijev.

Sputnik V na Slovensku

První dodávky ruské vakcíny Sputnik V na Slovensku začaly v pondělí, 1. března. Na letišti v Košicích, kde přistálo nákladní letadlo s prvními dávkami, slovenský premiér Igor Matovič oznámil, že Slovensko kupuje vakcínu, aniž by čekalo na schválení její registrace v EU. Podle jeho slov kvůli velmi špatné situaci s covidem-19 v zemi není času nazbyt a Slovensko nemá dostatek dávek vakcín. „Každý den umírají desítky našich spoluobčanů,“ poznamenal.

„Dodávky vakcíny na Slovensko začaly na základě vládní objednávky Bratislavy. Není to kontraband, není to nelegální obchod, není to narušení nějakých zásad. Je to vládní objednávka. Skutečně jsme zaznamenali bouřlivou reakci kvůli zahájení dodávek,“ okomentovala dodávky tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.