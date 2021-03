Twitter vyvíjí zcela novou funkci. Mohla by usnadnit uživatelům život?

Vývojáři Twitteru potvrdili, že pracují na nové funkci. Ta by se měla týkat možnosti zrušení tweetů v případě, že například uživatelé nějak změní svůj postoj. Informace o této funkci unikly ve formě animace, kdy se zobrazuje modrý časovač s anglickým slovem „zpět“, který začne odpočítávat pět sekund od doby, co uživatel potvrdil zveřejnění tweetu.

Uživatelé Twitteru budou mít pak těchto pět sekund na to, aby kliknuli na časovač, než bude tweet zveřejněn.

Někteří uživatelé Twitteru poukázali na to, že by to mohlo znamenat, že by došlo k frustrujícímu pětisekundovému zpoždění, než by se jejich tweety skutečně objevily.

Twitter potvrdil pro MailOnline, že v současné době se „testuje“ tato nová funkce, avšak odmítl sdělit podrobnosti.

Není ani známo, kdy se bude šikovná nová funkce zavádět, nebo zda se bude týkat jen Twitteru pro počítače nebo mobilní zařízení.

Jde však o to, že by se mohl zredukovat počet verbálních útoků, pakliže by uživatelé měli možnost znovu si rozmyslet, zda příspěvek zveřejní.

Twitter však stále nevyhověl požadavkům uživatelů o možnosti úpravy příspěvku, což je sama o sobě nejžádanější funkce z jejich pohledu.

V prohlášení pro MailOnline mluvčí Twitteru uvedl: „Můžeme potvrdit, že tuto funkci testujeme.“

Jane Manchun Wongová, která se zabývá aplikacemi, zveřejnila animaci uniklé funkce na svém twitterovém účtu.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

​Na animaci je vidět, jak píše tweet jako obvykle a klikne na velkou modrou ikonu „tweet“.

Malé pole se pak zobrazí se slovy „Váš tweet byl odeslán“. Toto malé pole se zobrazí, když už uživatelé zveřejní tweet, nově však přibyl časovač.

Pokud ale uživatelé stisknou tlačítko „zpět“, není známo, zda se tweet uloží do konceptů, aby jej autor mohl znovu upravit.

Zdá se, že tato nová funkce uživatele Twitteru rozdělila na dva tábory – Uživatel MasonRaeken uvedl: „Chci jen tlačítko pro úpravy jako má každá jiná platforma.“

Jiný uživatel s nickem jooroth18 to označil za „další krok k tlačítku pro úpravy“.

Wongová, která pravidelně informuje o nových funkcích aplikací včetně Instagramu, Uberu a Spotify řekla, že jde o „dobrý kompromis“ pro tlačítko na úpravu tweetů.

Přestože Twitter potvrdil existenci této funkce, odmítl pro MailOnline okomentovat, kdy přesně můžou uživatelé tuto funkci čekat.

Jedním z potenciálních problémů s možností změnění obsahu tweetu spočívá v tom, že uživatel by mohl změnit obsah svého příspěvku, jakmile bude mít miliony lajků a retweetů.

To by mohlo vést k nepředstavitelnému zmatku a dezinformacím, což je něco, čemu se platformy sociálních médií snaží vyhnout v éře falešných zpráv.

Oficiální účet Twitteru v červenci loňského roku zjistil obrovskou poptávku uživatelů po tlačítku pro úpravy, když zveřejnil tweet ve znění: „Tlačítko pro úpravy by mohlo začít fungovat, když bude každý nosit roušku“ v odkaze na současnou pandemii.