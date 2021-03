Rozhovor, který zbořil internet: Meghan tvrdí, že Kate ji rozplakala a královská rodina odmítla udělat z Archieho prince

Meghanino duševní zdraví

Vévodkyně ze Sussexu prozradila, že měla sebevražedné myšlenky, a řekla: „Už jsem prostě nechtěla být naživu.“

Řekla, že prosila o pomoc a obrátila se na jednoho z nejpřesnějších lidí v ústavu, ale bylo jí řečeno, že to nebude vypadat dobře.

Vévodkyně řekla: „Řekla jsem, že musím někam jít pro pomoc. Řekla jsem, že jsem se tak nikdy necítila a musím někam jít. A bylo mi řečeno, že nemohu, že to nebude dobré pro instituci.“

Čekají holčičku

Harry a Meghan prozradili, že čekají holčičku.

Vévoda se připojil ke své ženě ve druhé polovině rozhovoru a řekl: „Je to holka.“

Řekl, že jeho první myšlenka byla „úžasné“, když zjistil, že mají holčičku, a dodal: „Jsem jen vděčný. Mít nějaké dítě, jedno nebo dvě, by bylo úžasné.“

„Ale mít chlapce a pak dívku, myslím, co víc si můžete přát? Teď máme svou rodinu, máme nás čtyři a naše dva psy,“ dodal.

Na otázku, zda „skončili“ se dvěma dětmi, Harry řekl: „Hotovo.“ Meghan dodala: „Dva a konec.“

Potvrdila také, že dítě má na svět přijít v létě.

Královská rodina obviněná z rasismu

Meghan řekla, že když čekala Archieho, nejmenovaný člen královské rodiny vyjádřil „obavy a rozhovory o tom, jak tmavá by mohla být jeho kůže, až se narodí“.

Na otázku, zda existují obavy, že její dítě bude „příliš hnědé“, a to by byl problém, Meghan odpověděla: „Pokud je to předpoklad, který děláte, je to docela správně.“

Meghan, kterou Winfreyová tlačila na to, kdo o nich vedl tyto rozhovory, odmítla říci a dodala: „Myslím, že by jim to velmi uškodilo.“

Dodala: „To mi řekl Harry, to byly rozhovory, které s ním rodina vedla.“

Archieho titul

Meghan uvedla, že s Harrym chtěli, aby byl Archie princem, aby byl ochráněn.

Vévodkyně vyjádřila svůj šok nad „myšlenkou, že náš syn není v bezpečí“, a nad myšlenkou prvního „barevného“ člena v této rodině, který není titulován stejným způsobem jako ostatní vnoučata.

Archie, který je sedmý v řadě na trůn, nemá právo být královskou výsostí nebo princem kvůli pravidlům stanoveným před více než 100 lety králem Jiřím V.

Bude mít právo být královskou výsostí nebo princem, až princ z Walesu usedne na trůn.

Jako první narozený syn vévody se Archie mohl stát hrabětem z Dumbartonu - jedním z Harryho vedlejších titulů - nebo být lordem Archiem Mountbatten-Windsorem, místo toho v době jeho narození královský zdroj řekl, že Harry a Meghan se rozhodli, že by měl být řádovým mistrem Archiem Mountbatten-Windsorem.

Princ z Walesu a Princ William

Vévoda ze Sussexu řekl, že jeho otec princ z Walesu přestal brát telefon, když Harry a Meghan byli v Kanadě, protože vzal věci do vlastních rukou. „Musel jsem to udělat pro svou rodinu,“ dodal.

Říkal, že Charles chtěl, aby své plány napsal písemně.

Co se týká Williama, řekl: „Moc miluji Williama. Je to můj bratr. Prošli jsme si spolu peklem. Chci říct, máme společnou zkušenost. Ale jsme na jiných cestách.“

Královna

Harry popřel, že by svou babičku královnu „podrazil“ neočekávaným prohlášením o odstoupení z funkce královské rodiny.

Vévoda řekl, že věří, že zpráva mohla pocházet „zevnitř instituce“.

Kate Middleton

Meghan říkala, že ji Kate rozplakala před svatbou.

Před svatbou kolovaly zprávy, že Meghan nechala Kate v slzách při oblékání družičky princezny Charlotte. Ale Meghan řekla Winfreyové, že se stal opak.

Meghan uvedla, že informace nesdílí, aby byla „pohrdavá“, ale dodala, že je „opravdu důležité, aby lidé pochopili pravdu“.

„A to neříkám, abych někoho znevažovala, protože to byl opravdu těžký týden svatby. A byla kvůli něčemu naštvaná, ale patřilo jí to a omluvila se,“ řekla.

Pokračovala: „Pár dní před svatbou byla naštvaná kvůli něčemu, co se týkalo (…) šatů, a to mě rozbrečelo a opravdu to ranilo mé city.“

„Je to dobrý člověk,“ dodala vévodkyně.