Gastroenterolog prozradil choroby trávicího ústrojí, při kterých je covid-19 zvlášť nebezpečný

Lékař zdůraznil, že koronavirus může zasáhnout nejen plíce, ale také další orgány. Receptory, s kterými vzájemně působí virus SARS-CoV-2, se nacházejí také v trávicím ústrojí, především v žaludku, játrech a střevech.

Čínští vědci na počátku pandemie informovali, že přibližně 15 % nemocných na covid-19 má gastrotestinální symptomy, především průjem, bolesti břicha, žaludeční nevolnost, zvrácení. Podle evropských dat je tento ukazatel vyšší, přibližně polovina hospitalizovaných pacientů s covid-19 má symptomy ze strany trávicího ústrojí.

„Byly zveřejněny nejrůznější údaje. Na jednu stranu mají nemocní s gastrotestinálními symptomy zejména průjmem, tento jediný příznak covid-19 s mírným průběhem a často bez typických respiratorních symptomů. Na druhou stranu může být těžký průběh covid-19 doprovázen těžšími žaludečními a střevními symptomy a poruchami jaterních ukazatelů,“ sdělil Bordin.

Lékař upřesnil, že příznaky ze strany trávicího ústrojí jsou podmíněny třemi faktory. Zaprvé bezprostřední nákazou virem SARS-CoV-2, zadruhé zhoršením chronických chorob na pozadí covid-19, a za třetí vedlejšími účinky agresivní léčby koronaviru léčivými přípravky, zejména antibiotiky, protivirovými léky a antipyretiky.

„Každý z nás potřebuje samozřejmě přísnou hygienu. Nošení roušky může ochránit před nositeli infekce. Kdo se má nejvíc chránit? Pro ty, kdo užívají inhibitory protonové pumpy (IPP), což jsou přípravky snižující kyselost v žaludku, které často ordinují při léčbě gastroezofageálního refluxu a dalších chorob spojených s kyselostí, se může riziko nákazy zvýšit.

Jde o to, že virus proniká do trávicího ústrojí přes žaludek. Ten má normálně velmi agresivní prostředí potřebné na trávení, navíc kyselina a pepsin zabíjejí bakterie a viry, jež se dostanou do žaludku s jídlem, což chrání naše vnitřní prostředí před vnějším. Přípravky snižující kyselost, snižují účinnost této bariéry. Vždy varujeme pacienty, kteří užívají IPP, že mají zvýšené riziko střevních infekcí, proto mají dodržovat základní hygienická opatření, pečlivě si umývat ruce, nejíst pochybné potraviny,“ řekl Bordin.

Znepokojení ohledně užívání IPP vzniklo, podle jeho slov, po on-line průzkumu veřejného mínění v Itálii, který svědčil o zvýšeném riziku nákazy covid-19 kvůli užívání IPP. Onemocněli ale většinou mladí lidé užívající IPP, a nikoli starší.

„Podrobnější rozbor výsledků tohoto průzkumu ukázal, že velký počet nakažení souvisí s tím, že mladí méně používali ochranné prostředky než starší. Ti se nenakazili tak často, nehledě na užívání IPP, protože si uvědomili riziko a lépe se chránili. Který fakt znamená větší riziko nákazy, užívání léků nebo opovržení hygienickými opatřeními? Spíš ten druhý,“ poznamenal gastroenterolog.

Bordin upřesnil, že velký pozor na koronavirus by si měli dát lidé s chorobami trávicího ústrojí, které si vyžadují dlouhodobé užívání přípravků snižujících imunitní reakci, lidé s onemocněním imunitního systému, zejména při zánětech střev.

Když začala pandemie, vyvstala vážná otázka. Jak léčit tyto pacienty? Zrušit užívání imunosupresiv, přípravků biologické terapie? Nejdřív doporučili zrušit, pak zjistili, že riziko nákazy může souviset se zánětem střev, a že právě nejúčinnější přípravky, biologické, mohou díky kontrole zánětu snížit riziko nákazy covid-19. Víc než to, některé z nich mohou dokonce zajistit mírnější průběh této infekce, když dojde k nákaze SARS-CoV-2.

Dnešní doporučení spočívají v tom, že existuje reálné riziko zhoršení střevních zánětů bez užívání těchto léků, proto je třeba je brát v souladu s mezinárodními a národními předpisy. Pacienti mají přitom s větší pečlivostí dodržovat hygienická opatření a v jistých případech také dobrovolnou karanténu,“ sdělil Dmitrij Bordin.

Covid-19 může, podle jeho slov, mít těžší průběh u pacientů, kteří užívají kortikosteroidy a imunosupresiva, u starších lidí, jež mají jiné těžké choroby, obezitu, cukrovku.