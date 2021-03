V jádru naší planety objevili vědci dříve neznámou strukturu

Vědci našli další důkazy, že ve vnitřním jádru Země je další „nejvnitřnější“ jádro. Studie byla publikovaná v časopise Journal of Geophysical Research, uvádí se v tiskové zprávě Phys.org.

Tradičně se učíme, že Země se skládá ze čtyř hlavních vrstev: kůry, pláště, vnějšího jádra a vnitřního jádra. Naše znalosti o tom, co leží pod zemskou kůrou, jsou však založeny hlavně na studiu sopek a seizmických vln. Prostřednictvím nepřímých pozorování vědci vypočítali, že žhavé vnitřní jádro s teplotami přesahujícími 5 000 stupňů Celsia tvoří pouze 1 % z celkového objemu Země.

Geofyzička Australské národní univerzity Joanne Stephensonová a její kolegové našli další důkazy, že vnitřní jádro Země může mít dvě různé vrstvy. „Je to velmi zajímavé a může to znamenat, že budeme muset přepsat učebnice!“ uvádějí vědci.

Tým použil speciální algoritmus k zobrazení a mapování tisíců modelů vnitřního jádra s pozorovacími daty o tom, jak dlouho seizmické vlny procházejí Zemí, které se shromažďovaly během desetiletí výzkumu.

A co že je to tam dole? Měli bychom odkazovat na modely anizotropie vnitřního jádra - to znamená na příklady toho, jak rozdíly v jeho složení mění vlastnosti seizmických vln. Podle některých modelů materiál vnitřního jádra směruje seizmické vlny rovnoběžně s rovníkem, zatímco jiné tvrdí, že kombinace materiálů umožňuje vytváření rychlejších vln, které jsou paralelní s osou rotace Země. Ve vědeckém prostředí se diskutuje i o přesném stupni rozdílu těchto směrů v určitých úhlech.

Nová studie neprokázala žádné významné změny hloubky vnitřního jádra, ale zjistila změnu směru vln o 54 stupňů, přičemž ty, které se pohybují rychleji, se pohybovaly rovnoběžně s osou.

„Našli jsme důkazy, které by mohly naznačovat změnu struktury železa, což naznačuje možná dvě samostatná období ochlazení v historii Země,“ vysvětlila odbornice.„Detaily této velkolepé události jsou stále záhadou, ale odkryli jsme další kousek skládačky, který představuje naše znalosti o vnitřním jádru Země.“

Nový objev může vysvětlit, proč některá experimentální data neodpovídají současným modelům struktury Země. V posledních letech vědci již navrhli, že existuje „nejvnitřnější vrstva“, protože krystaly železa, které tvoří vnitřní jádro, mají různá strukturní uspořádání.