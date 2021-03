Olympijské hry v Tokiu se budou konat bez zahraničních fanoušků

Otázka byla projednána na online setkání lídrů Mezinárodního olympijského výboru (IOC), Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) a tokijské administrativy. Podle agentury se účastníci akce zaměřili na epidemiologickou bezpečnost soutěže. Konečné rozhodnutí bude oznámeno do měsíce.

Mezinárodní olympijský výbor a organizační výbor Letních olympijských her v Tokiu 2021 na konci března loňského roku informovaly o přeložení olympiády na rok 2021 kvůli pandemii koronaviru. Letní olympijské hry v Tokiu mají proběhnout od 23. července do 8. srpna 2021. Paralympijské hry se budou konat od 24. srpna do 5. září.

​Olympijské hry byly odloženy vůbec poprvé za 124 let své existence. Připomeňme však, že se OH nekonaly ve válečných letech 1916, 1940 a 1944. V době studené války je zase v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.

Vyloučení zrušení

Připomeňme, že o hrách se hovořilo také v lednu. Tehdy člen Mezinárodního olympijského výboru Richard William Duncan Pound uvedl, že OH, které jsou naplánovány na letošní léto, zrušeny nebudou. Již tehdy však hovořil o možnosti uspořádání olympiády bez zahraničních fanoušků.

Pound zároveň podpořil myšlenku uspořádání olympijských her bez zahraničních fanoušků, když ji označil za „jednu z variant výběru“. Nevyloučil také, že štafeta olympijského ohně, která má začít 25. března ve Fukušimě, může být zrušena.

„Pokud bude riziko příliš vysoké, její trasa se vždy může zkrátit, a jestli to bude zapotřebí, tak i úplně zrušit,“ zdůraznil člen MOV.

Podle jeho názoru výsledky průzkumu veřejného mínění v Japonsku, podle kterých uspořádání olympiády podporuje méně než 20 % občanů země, jsou spojeny s nedostatečnou prací úřadů země s obyvatelstvem.

Pound také vysvětlit své dřívější vyjádření, ve kterém vyjádřil pesimistický pohled na uspořádání Letních olympijských her v Tokiu 2021 letos v létě: „Když se mě zeptali, jestli je možné garantovat uspořádání olympiády, odpověděl jsem, že to nikdo nemůže garantovat,“ dodal.