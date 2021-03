Putin a Erdogan zahájili výstavbu třetího energetického bloku jaderné elektrárny Akkuyu

„Povoluji. Začněte,“ řekl Putin, po čemž byla v Turecku stisknuta symbolická červená tlačítka symbolizující začátek výstavby.

Akce proběhla prostřednictvím videohovoru. Hlava ruského státu poděkovala svému tureckému protějšku za nabídku uspořádat tuto akci.

Ruský prezident Vladimir Putin také řekl, že se dohodl s tureckým lídrem Tayyipem Erdoganem na podpoře projektu jaderné elektrárny Akkuyu.

„Dáváme tomu velký význam a dohodli jsme se s tureckým prezidentem, že i nadále budeme poskytovat projektu Akkuyu potřebnou pomoc a podporu,“ řekl Putin během slavnostního zahájení výstavby.

Prezident Putin souhlasil, že se osobně setká s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, a dodal, že se dlouho neviděli a „musí to brzy napravit“.

„Turecko má v úmyslu pokračovat ve spolupráci s Ruskem v nejdůležitějších regionálních otázkách, jako je Sýrie, Libye, Karabach. Doufám, že se brzy budeme moci setkat osobně,“ řekl Erdogan na adresu Putina prostřednictvím videokonference.

„Dohodli jsme se. Nějakou dobu jsme se neviděli. Musíme to napravit v blízké budoucnosti,“ odpověděl Putin.

Jaderná elektrárna Akkuyu je jaderná elektrárna ve výstavbě na jižním pobřeží Turecka. Jaderná elektrárna Akkuyu se staví podle ruského projektu, který zahrnuje výstavbu a uvedení do provozu čtyř energetických bloků. Dohoda o výstavbě stanice byla podepsána v květnu roku 2010.

3. dubna 2018 zahájili turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a ruský prezident Vladimir Putin výstavbu stanice prostřednictvím videokonference. 8. dubna 2020 byla zahájena výstavba druhého bloku jaderné elektrárny.

Elektrická kapacita každého bloku turecké jaderné elektrárny bude 1200 MW, celkem to bude činit 4800 MW. Podle rusko-turecké mezivládní dohody podepsané v Ankaře dne 10. května 2010 by měl být provoz prvního energetického bloku zahájen do sedmi let od získání stavební licence. Očekává se, že bloky budou uvedeny do provozu postupně v ročních intervalech, počínaje rokem 2023. Celkové náklady na výstavbu jaderné elektrárny jsou 22 miliard dolarů.

Uvádí se, že konstrukční řešení jaderné elektrárny Akkuyu splňují všechny moderní požadavky světového jaderného společenství, které jsou zakotveny v bezpečnostních normách MAAE (Mezinárodní agentury pro atomovou energii).