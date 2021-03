Experti vyjmenovali hlavní kybernetické hrozby roku 2021

V roce 2021 mezi hlavní kybernetické hrozby bude patřit šíření řetězových zadních vrátek (backdoor), nabourání se do domácích systémů kvůli proniknutí do kanceláře, útoky na cloudové platformy a také podvody s mobilními platbami a QR kódy. Nebezpečí číhá také na sociálních sítích.

Informace vyplývají z prognózy (kterou má Sputnik k dispozici) expertů společnosti McAfee, která se zabývá vývojem bezpečnostího software.

Za jeden z klíčových a nejnebezpečnějších trendů experti považují šíření řetězových zadních vrátek (backdoor). Tento typ útoku je nebezpečný, protože využívá důvěryhodný software, aby obešel kybernetickou ochranu. „Ve výsledku dochází ke krádeži nebo zničení údajů, zastavení kriticky důležitých systémů s cílem vykoupení, organizaci výpadků systému, které vedou ke kinetickému poškození nebo k jednoduchému zanesení škodlivého obsahu do celé sítě organizace, aby byla zachována kontrola i poté, co bude původní hrozba jakoby odstraněna,“ uvádí se v prognóze.

Nabourání se do domácích systémů je také mezi hlavními hrozbami, protože mnohé společnosti se nadále drží práce na home officu. Hackeři využívají absenci pravidelných aktualizací a funkcí ochrany, slabou politikou ochrany osobních údajů, zranitelnost systémů a vystavení uživatelů sociálnímu inženýrství. „Aby zločinci zkompromitovali domácí prostředí, budou v roce 2021 podnikat různé útoky jak na korporativní, tak i na uživatelská zařízení,“ předpovídají experti.

Útoky na cloudové platformy budou vysoce polarizované, budou buď „mechanické a velmi šířené“, nebo „propracované a úzce zaměřené“. Podle prognózy McAfee kvůli zdokonalování korporativní cloudové bezpečnosti budou hackeři ručně vyvíjet úzce zaměřené exploity pro konkrétní podniky, uživatele a aplikace. V nejbližší době začnou útočníci podobným způsobem využívat útočné povrchy na zařízeních, sítích a v cloudu.

S růstem oblíbenosti mobilních plateb roste i počet způsobů útoku. McAfee předpovídá, že stejně jak mobilní aplikace ulehčily možnost transakcí, tak technologie zase zjednoduší jejich používání za účelem podvodu. Podle expertů navíc hackeři začnou častěji využívat schémata s QR kódy a budou je zdokonalovat pomocí metod sociálního inženýrství, aby získali přístup k osobním údajům obětí. „Například hackeři budou vědět, že majitelé podniků si chtějí stáhnout aplikaci na vytvoření QR kódu, tak budou lákat uživatele na stažení škodlivých aplikací,“ vysvětluje se v prognóze.

Kromě toho se v roce 2021 budou hackeři snažit kontaktovat a zkompromitovat korporativní oběti s využitím sociálních sítí. Útočníci stále častěji využívají zprávy na LinkedInu, WhatsAppu, Facebooku a Twitteru, kde se snaží o navázání kontaktu a následné zkompromitování korporativních pracovníků. Experti předpovídají, že vektor útoku na platformy sociálních sítí bude stále častější.

Nebezpečí na internetu

Podvodníci, kteří najdou na internetu vaše osobní údaje, mohou napsat vašim přátelům a příbuzným a žádat o peníze, nebo vás mohou vydírat, „vyčmuchají-li“ zbytečné informace.

„Vášeň pro hazardní hry, zneužívání alkoholu, milostný poměr – cokoliv může být důvodem k tomu, abyste zaplatili lidem, kteří tuto informaci získali. A budete mít štěstí, když zaplatíte jen jednou, a nebudete muset platit po celý život,“ dodal odborník.

Stává se, že lidé, kteří zveřejňují své jméno, se otevřeně vychloubají svým blahobytem, a netají se ani tím, že se nacházejí v daném okamžiku v luxusních lázních.

Lidé dnes začínají chápat, že zbytečná otevřenost na internetu může být na škodu, a proto se přestávají registrovat na sociálních sítích s pravými jmény a přecházejí do messengerů, kde jsou záruky anonymity poněkud větší. Podle slov Zakarjana na Západě je nyní populární myšlenka úplného odmítnutí sociálních sítí: má se za to, že je to příznak svobodného člověka, který si může dovolit žít volně a nebýt k ničemu připoután.