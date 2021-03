Alžběta II. usiluje o zmírnění dopadu rozhovoru Harryho a Meghan. Pro zaměstnance paláce byla vydána závazná instrukce

Vydána instrukce nyní oficiálně zabraňuje zaměstnancům veřejně diskutovat o situaci.

Alžběta II. věří, že nastal čas pro osobnější přístup, proto chce královna v nejbližších dnech oslovit svého vnuka a jeho ženu v Kalifornii. Očekává se, že spolu budou hovořit po telefonu.

Rozhodnutí 94leté panovnice chopit se iniciativy je experty považováno za velice rozumné.

V paláci nyní doufají a věří, že přístup královny pomůže „zbavit se vzniklé toxicity“.

„Není možné podceňovat skutečnost, že všichni jsou šokováni tím, co se stalo. Někteří zaměstnanci by nepochybně velmi rádi veřejně vyvrátili část toho, co o nich bylo řečeno. Královna však zaujala velmi rozumný přístup. Je příkladem. Tohle je otázka, jejíž řešení má opravdu vzít jen do svých rukou,“ řekl zdroj Daily Mail.

Samotné vyjádření královny na téma tohohle rozhovoru byla velice zdrženlivá a ve výrazném kontrastu s rozhovorem, který poskytli Harry a Meghan. A co vlastně královna řekla?

„Celá rodina je velmi rozrušená, když se dozvěděla, jak moc byly pro Harryho a Meghan poslední roky náročné. Vyvstávající problémy, zejména ty rasové, jsou znepokojující. I když se některé vzpomínky mohou lišit, berou je velmi vážně a rodina bude řešit tyto otázky v soukromí. Harry, Meghan a Archie vždy zůstanou velmi milovanými členy rodiny,“ uvedl královský mluvčí v prohlášení, které vyšlo téměř dva dny poté, co byl odvysílán rozhovor vévodů ze Sussexu.

Rozhovor vévodů ze Sussexu

Připomeňme, co například zaznělo v rozhovoru vévodů a Oprah Winfreyové. Vévodkyně ze Sussexu prozradila, že měla sebevražedné myšlenky, a řekla: „Už jsem prostě nechtěla být naživu.“ Uvedla, že prosila o pomoc a obrátila se na jednoho z povolaných lidí v paláci, ale bylo jí řečeno, že to nebude vypadat dobře. Meghan také řekla, že když čekala Archieho, nejmenovaný člen královské rodiny vyjádřil „obavy a rozhovory o tom, jak tmavá by mohla být jeho kůže, až se narodí“.

Markleová pak uvedla, že s Harrym chtěli, aby byl Archie princem, a vyjádřila svůj šok nad myšlenkou prvního „barevného“ člena v této rodině, který není titulován stejným způsobem jako ostatní vnoučata.

Další bombastickou zprávou bylo to, že ji Kate rozplakala před svatbou.