„Rozhodně nejsme rasisté.“ Princ William prolomil mlčení královské rodiny. Okomentoval i budoucí setkání s Harrym

Rozhovor prince Harryho a Meghan Markle, který vyvolal značný ohlas veřejnosti nejen ve Spojeném království, ale i po celém světě, vyzdvihl řadu otázek na adresu členů královské rodiny. Jedním z bodů kritiky se stal údajný rasismus ze strany nejmenovaného člena rodiny kvůli vyjádřeným obavám týkajícím se barvy pleti Archieho, syna prince Harryho a Meghan.

Dnes princ William poskytl svůj první komentář k rozhovoru vévodů ze Sussexu, v němž okomentoval obvinění z rasismu na adresu Windsorů.

„Rozhodně nejsme rasistická rodina,“ odpověděl krátce princ William na dotaz britského novináře.

Vévoda z Cambridge rovněž prozradil i to, že od chvíle, co Harry se svou manželkou poskytl rozhovor slavné americké moderátorce Oprah Winfreyové, se svým bratrem nemluvil. Nicméně, podle Williama se tak chystá udělat co nejdříve.

„Ne, já jsem s ním zatím nemluvil, ale udělám to,“ uvedl princ William.

Alžběta II. chce zmírnit dopad skandálního rozhovoru

Britská královna Alžběta II. se rozhodla, že se o dopad skandálního rozhovoru prince Harryho a Meghan Markle postará osobně. Chce totiž žít v míru, a proto požádá prince Harryho o mírová jednání. Její Veličenstvo již vydalo závaznou instrukci pro zaměstnance Buckinghamského paláce, která jim nařizuje, aby se k rozhovoru nevyjadřovali. Vydaná instrukce nyní oficiálně zabraňuje zaměstnancům veřejně diskutovat o situaci.

Alžběta II. věří, že nastal čas pro osobnější přístup, proto chce královna v nejbližších dnech oslovit svého vnuka a jeho ženu v Kalifornii. Očekává se, že spolu budou hovořit po telefonu.

Rozhodnutí 94leté panovnice chopit se iniciativy je experty považováno za velice rozumné. V paláci nyní doufají a věří, že přístup královny pomůže „zbavit se vzniklé toxicity“.

„Není možné podceňovat skutečnost, že všichni jsou šokováni tím, co se stalo. Někteří zaměstnanci by nepochybně velmi rádi veřejně vyvrátili část toho, co o nich bylo řečeno. Královna však zaujala velmi rozumný přístup. Je příkladem. Tohle je otázka, jejíž řešení má opravdu vzít jen do svých rukou,“ řekl zdroj Daily Mail.