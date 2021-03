Nic pro slabé povahy: Přinášíme odhalení, co za „překvapení“ můžete najít v balíčku s mletou kávou

Lékař Národní zdravotnické služby Karan Raj na TikToku vyvrací množství běžných mýtů. Nejnověji se ale zaměřil na milovníky kávy, kterým prozradil, co může obsahovat zrnková mletá káva. Pakliže si bez kávy neumíte představit den, pak raději nečtěte dál, jelikož někteří uživatelé uvedli, že by raději tuto informaci nevěděli…

Britský chirurg a influencer Karan Raj odhaluje na TikToku šokující věci. Vyvrací klasické mýty a lidi zásobuje fakty o nejrůznějších záležitostech. Nedávno se na sociální síti podělil o to, co s největší pravděpodobností najdete v zrnkové mleté kávě. Podle jeho slov se tam může nacházet malé procento švábů či jiného hmyzu, který se náhodou dostane do balíků s kávou.

„Předem mletá káva, kterou můžete pořídit ve většině obchodů, obsahuje určité množství švábů. Zpravidla se nedají úplně zpracovat, takže se jen praží a melou se zrnky kávy. Většina potravinových agentur povoluje určité procento částí plodu v našich potravinách. Švábi mají vysoký obsah bílkovin. Pakliže jste alergičtí na šváby, držel bych se od předem namleté kávy raději dál,“ uvádí ve videu Raj.

​Nutno podotknout, že informace, kterou Raj vypustil do světa, nenechala uživatele TikToku chladnými. Většina z nich však byla ohromena a znechucena zároveň.

Dlouhověkost a posílení organismu

Pokud se na pití kávy však podíváme z jiného úhlu pohledu, zjistíme, že její pití může být člověku prospěšné. Někteří vědci a lékaři jsou přesvědčeni, že na seznamu nápojů, které mohou posílit organismus a zajistit mu dlouhověkost, se nachází jeden z nejoblíbenějších nápojů na světě. V tomto případě jde samozřejmě o kávu.

Podle kardiologa Leonarda Pianca tento nápoj obsahuje antioxidanty, které mohou snížit zánět v těle.

„Byly také provedeny výzkumy, jejichž výsledky ukazují, že káva může snížit riziko rakoviny jater, Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby, srdečních chorob, rakoviny tlustého střeva a mozkové mrtvice,“ uvedl odborník.

Lékař však upozornil, že přidáním velkého množství smetany a cukru může káva tyto přínosy pro zdraví ztratit. Nejlépe je ochutit ji neslazeným mlékem a nízkokalorickým kořením, včetně muškátového oříšku a skořice, které podle kardiologa pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi.

Dříve byla káva nazývána klíčem k dlouhověkosti. Podle lékařů tento nápoj obsahuje vysokou hladinu antioxidantů a prospěšných živin, které chrání před řadou nemocí. Kromě toho káva může snížit šance na vznik cukrovky, demence, a dokonce i Parkinsonovy choroby. Odborníci zároveň doporučují vyvarovat se pití více než čtyř šálků tohoto nápoje denně.