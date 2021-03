Skvělý tip do kuchyně pro milovníky masa: Jaký trik vám zajistí šťavnaté a měkké maso?

Znáte ten pocit, když se maso na talíři jenom rozpadá, je šťavnaté a dokonale měkké? Pokud ne, tak byste to měli změnit! Začněte třeba tím, že budete maso připravovat tzv. pomalým pečením. To totiž většině masa, až na ryby, velmi prospívá. Zjistěte, jak na tento trik.

Málokdo má rád, když je maso tuhé a nekousatelné. Aby se tomuto problému předešlo, je dobré maso připravovat tzv. pomalým pečením či dušením. Díky tomu totiž dokážete i z neoblíbených kusů masa (žebra, přední maso, kližka) vykouzlit ty nejkřehčí kousky. A co k tomu kromě správného postupu vlastně potřebujete?

Hrnec nebo pekáč – to je základ!

K vaření obecně je samozřejmě zapotřebí nádobí. V tomto případě, pokud si nepotrpíte na přílišný luxus a nebudete trvat na hrnci zvaném „slow cooker“, si vystačí pouze s obyčejným, ale kvalitním, pekáčem s poklicí. Takový pekáč by měl přitom mít ideálně silné dno a měl by být vyroben z dobře vodivého materiálu.

Jako super tip můžeme doporučit klasické litinové hrnce a pekáče, ale také některé kameninové nebo keramické nádoby určené pro pečení. A svou roli hraje samozřejmě i poklice. Pokud ji však nemáte, můžete ji nahradit alobalem, který je třeba utěsnit.

Jak na to?

Hned na úvod je nutno zmínit, že například hovězí maso, které je pro takový způsob přípravy ideální, obsahuje kolagen, který nejlépe znáte z kližky nebo líček. Pokud tento kolagen ale dobře „nerozpustíte“, pak bude maso tuhé. Řešením je ale právě pomalé pečení a dušení.

Podstata tohoto kuchyňského triku tkví v tom, že snížíte teplotu uvedenou v „běžném“ receptu a prodloužíte dobu pobytu v troubě. To vám zaručí nejen měkké a křehké maso, ale také maso s větším obsahem živin. Za zmínku mimo jiné stojí, že pomalou přípravu dovedla k dokonalosti technika sous-vide. Při ní se obecně suroviny připravují opravdu velmi dlouho (hovězí klidně 10–12 hodin), a to za nízkých teplot (obvykle mezi 60–85 ºC) a zavakuované do sáčků.

Proces přípravy

Kromě běžného pomalého pečení ale existuje ještě „extrémnější“, kdy se trouba nastaví na 90ºC. Tento způsob je však vhodný spíše pro maso tučnější nebo s vysokým obsahem kolagenu. Zhruba 2 kg masa osolte, opepřete, dejte se zeleninou nebo dalšími ingrediencemi do nepřikrytého pekáče a bez jakéhokoliv zásahu pečte asi 14 hodin úplně doměkka. Nemusíte se bát, že se maso spálí či připeče, jelikož je teplota opravdu velmi nízká.

Pokud jste se rozhodli, že se pustíte do pomalého pečení masa, nejprve jej osolte a okořeňte, jak jste zvyklí. Následně jej dejte do pekáče, který můžete dle chuti vyskládat zeleninou nebo houbami. Někdy je fajn přidat i trochu oleje, pokud maso není prorostlé. Jako další krok přilijte do pekáče trochu vody nebo vývaru, přiklopte jej a vložte do trouby předehřáté na 150ºC.

A jak dlouho mít maso v troubě? Platí, že 1,5kg hovězí kýty vyžaduje cca tři až čtyři hodiny. Menšímu množství masa pak stačí méně času. Maso v troubě je vhodné v průběhu pečení alespoň jednou až dvakrát do hodiny přelévat, případně dle potřeby doplnit vodu či vývar.

Co se týče drůbeže (1,5kg kuřeti stačí asi 90 minut, 3kg kachně nebo huse asi 3,5 hodiny), před dopečením masa oddělejte z pekáče poklici a nechte maso péct bez ní, ať se na povrchu vytvoří krásná kůrka.

Jste-li milovníkem různých omáček, můžete šťávu, kterou v pekáči pustí maso i zelenina, po dopečení trochu zahustit a zjemnit. Uděláte to například tak, že můžete šťávu rozmixovat i s upečenou zeleninou. Nebo do výpeku přidáte pár kostek studeného másla a jen horkostí výpeku jej v něm necháte rozpustit.

Jestli dáváte přednost spíše dušení před pečením, také neuděláte chybu. Postup je podobný. Pokud máte chuť na guláš, perkelt, boloňské nebo jiné ragú, vše si připravte v hrnci tak, jak jste zvyklí. Změna pak nastane v případě, kdy přiklopený hrnec místo dušení na plotně vložíte do trouby. Tu si předem vyhřejte na 150 ºC a maso v ní asi tři hodiny pečte.