Expertka na královskou rodinu: Princ Harry může doplácet na rozhovor s Oprah po celá desetiletí

Je to již pět dní, co vyšel dlouho očekávaný rozhovor prince Harryho a jeho manželky Meghan s moderátorkou Oprah Winfreyovou. Vzhledem k tomu, co všechno v rozhovoru zaznělo, doznívají jeho dopady ještě nyní. Expertka na královskou rodinu se nyní vyjádřila v tom smyslu, že princ Harry může cítit „dopady“ z rozhovoru ještě po „celá desetiletí“.