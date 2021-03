Do Černého moře vplula loď NATO

„Síly a prostředky Černomořského loďstva začaly monitorovat akce fregaty Cristóbal Colón španělského námořnictva, která vstoupila do Černého moře dne 12. března 2021 v 15.00 tamního času,“ uvádí se.

Zmiňme, že do oblasti Černého moře se pravidelně vydávají lodě zemí NATO. V lednu do těchto vod vstoupily dva americké torpédoborce Porter a Donald Cook. Aliance to tehdy vysvětlila „nárůstem vojenské síly“ Ruska. V reakci na to Moskva uspořádala cvičení, která zahrnovala i námořní bítvu.

Rusko navíc opakovaně uvedlo, že přítomnost vojenského personálu z jiných oblastí v Černém moři nepřispívá ke stabilitě v regionu.

Fregata Cristóbal Colón

Cristóbal Colón je pátou a poslední lodí třídy fregat protivzdušné obrany Álvaro de Bazán, která vstoupila do služby španělského námořnictva. Loď je pojmenována po Kryštofovi Kolumbovi, což byl janovský mořeplavec a kolonizátor narozený v Janovské republice v dnešní severozápadní Itálii.

Další lodě v Černém moři

Na konci února jsme informovali , že do Černého moře vpluly dvě lodě určené k hledání min – loď Tahoe španělského námořnictva a loď Europa řeckého námořnictva. Uvedlo to Národní centrum řízení obrany Ruské federace.

Dané centrum následně objasnilo, že síly Černomořského loďstva „začaly sledovat činnost minolovek“.

Jak na začátku února uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, Severoatlantická aliance posílila svou přítomnost v Černém moři v reakci na kroky Ruska „po nelegálním znovusjednocení Krymu“.

Připomeňme také, že nedávno byly v daném akvatoriu zaznamenány tři americké válečné lodě, které prováděly cvičení s ukrajinským námořnictvem. Také americká šestá flotila informovala o společných manévrech s Tureckem, a to za účasti torpédoborce a dvou průzkumných letadel.