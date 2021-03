Ocet, ledová lázeň a forma na muffiny. Farmáři se podělili o nejlepší triky, jak připravit skvělé vejce natvrdo

Bez ohledu na to, jak chcete vejce servírovat, nelze popřít, že toto jídlo je jedním z těch nejuniverzálnějších pokrmů, ale zároveň i nejjednodušších - to, že se snadno připravuje, ale neznamená, že neexistuje vůbec žádná technika, která by vám pomohla k dosažení ještě lepšího výsledku. Tipy k vaření vajíček se můžete dozvědět u skupiny jak nezkušených kuchařů, tak i profesionálů a každý z nich vám jistě prozradí, co jsou ta „tajemství“, a jak na to.

Proto jsme šli přímo ke zdroji: chovatelům drůbeže. Tito profesionálové znají žloutky lépe než kdokoli jiný, a proto jsme využili jejich znalostí na důmyslné tipy na vaření vajec, které po celá staletí tajili (v mnoha případech). Zde je 10 profesionálních tipů a triků od farmářů dodávajících vejce do amerických farem Braswell Family Farms, rodinného podniku, který prodává vejce od slepiček z volného výběhu.

Studená voda je klíčem k vaření vajec natvrdo.

„Když jsou vajíčka vařená natvrdo, začněte studenou vodou, ne horkou. Teplota se bude zvyšovat pomaleji, což zabrání praskání skořápky a přispěje k rovnoměrnému vaření. Vařte na středním až vyšším plameni po dobu 15 minut, poté okamžitě vložte do ledové vody, abyste zastavili proces vaření a oloupali skořápku,“ uvedl Nelson Kauffman, majitel farmy Cheyenne.

K vaření použijte větší hrnec.

„Když vaříte vejce natvrdo, použijte širší hrnec s pokličkou. Je důležité, aby se vejce vešla do jedné vrstvy, aby se vajíčka vařila rovnoměrně,“ sdělil Trey Braswell, prezident společnosti Braswell Family Farms.

Pokud jde o čištění vajec, s těmi staršími bude jednodušší.

„Nevařte čerstvá vejce natvrdo. Musí být v chladničce několik dní, aby se při vaření dobře čistila,“ dodává Jill Sinková, majitelka Songbird Farm.

Přidejte ocet do vody při vaření, abyste zabránili zápachu.

„Zde je tip, aby vajíčka vařená natvrdo nezapáchala ve vaší případné obědové krabičce. Přidejte několik čajových lžiček bílého destilovaného octa do vody během vaření. Ocet neutralizuje zápach, ale neovlivní chuť vajíčka, také pomáhá zabránit úniku bílkovin, pokud vejce praskne,“ sdílí tajemství Debbie Tarringtonová, majitelka farmy Tarrington.

Před čištěním s vejci zatřepejte a ponořte do ledové lázně.

„Jakmile vyjmete vařená vejce z horké vody, okamžitě je vložte do velké misky a protřepejte je, dokud neprasknou po celé skořápce. Tím se zničí membrána mezi vejcem a skořápkou a je snazší ji odstranit. Nakonec vložte vejce do studené ledové vody a začněte loupat... snadno!“ radí Becky Petitová, koordinátorka rodinné farmy Braswell.

Trik je v točení

„Při loupání vajec jemně rozbijte celé vejce. Poté vajíčko mezi rukama přetočte, abyste rozbili membránu mezi vejcem a skořápkou. S tímto trikem by se vejce mělo snadno oloupat. Loupejte také vejce natvrdo pod tekoucí studenou vodou, tím tak bude méně pravděpodobné, že se rozpadne!“ říká Trey Braswell, prezident Braswell Family Farms.

Vařte vejce ve formě na muffiny.

„Věděli jste, že i v troubě se vám mohou povést perfektně vařená vejce? Vložte vejce do formy na muffiny a pečte 30 minut při 160 °C. Po vyjmutí z trouby přeneste do ledové lázně, aby se proces vaření zastavil,“ uvedl Trey Braswell, prezident Braswell Family Farms.

... nebo použijte vařič vajec

„Můj syn je náš domácí kuchař a velmi rád vaří. Nedávno koupil i vařič vajec, který dokáže připravit perfektní vařené vejce. Nyní připravuje vejce naměkko na snídani několikrát týdně s avokádem, omáčkou sriracha a dalšími přílohami. Sám dávám přednost vařenému vejci s majonézou a solí na toastu,“ sdělil Blake Andrew Jr., majitel Chestnut Hill Farm.

© Foto : Pixabay / Pepperlola Vařená vejce na talíři

Vyvarujte se přípravě vajec mimóza, dokud jsou ještě teplá.

„Ochlazení mezi vařením a přípravou vajec mimóza je zásadní krok. Když jsou vajíčka ještě teplá, bílkoviny se stávají jemnějšími, což může zvýšit šanci jejich roztržení. A žloutky, které jsou příliš teplé, mohou způsobit, že majonéza nebo jogurt se také oddělí. Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak ochladit vařená vejce, je ponořit je na několik minut do ledové lázně bezprostředně poté, co je odstavíte ze sporáku,“ prohlásil Trey Braswell, prezident Braswell Family Farms.

Experimentujte se surovinami

„U vajec mimóza nahradím dresink hořčicí a majonézou, nebo přidám různé koření a přidám kousky slaniny. Použít lze například i hořčici s medem. Vejce plněná medem a hořčicí jsou opravdu výborná i s šunkovým toastem!“ uvádí Stephanie Bolicková majitelka Bolick Farm.