Lékaři identifikovali sedm virů, které mohou způsobit rakovinu

„Dnes je známo 7 virů, které za určitých okolností mohou způsobit rakovinu. Často jsou to naši přirození spolubydlící, tyto viry jse nacházejí v organismu většiny lidí. Člověk s nimi zpravidla koexistuje celý život a nezpůsobují mu žádná maligní onemocnění. Vznik rakoviny mohou tyto viry zapříčinit pouze za určitých podmínek,“ řekl Gurcevič.

Podle slov odborníka mohou následující viry vést k určitým typům rakoviny:

virus hepatitidy B - rakovina jater

virus hepatitidy C - rakovina jater

virus Epstein-Barrové - Hodgkinův lymfom, non-Hodgkinův lymfom, rakovina nosohltanu

lidské papilomaviry - některé typy těchto virů způsobují rakovinu děložního čípku, úst, hltanu

lidský herpes virus typu 8 - Kaposiho sarkom, některé lymfomy

lidský T-lymfotropní virus - leukémie T-buněk, T-buněčný lymfom

lidský polyomavirus Merkelových buněk - Merkelův sarkom

Gurcevič zdůraznil, že pokud se u pacienta vyvine maligní nádor, nedojde k tomu bezprostředně po infekci virem, ale po dlouhé době latence, která může trvat od 3-5 let až do 15-20 let.

Lékař uvedl hlavní příčiny rakoviny

Anton Žiguljov, zástupce primáře Permské onkologické léčebny, vysvětlil, jaké jsou hlavní důvody vzniku rakovinných nádorů, píší noviny Argumenty a fakta.

Poznamenal, že dědičnost je vždy brána v úvahu jako první rizikový faktor: „genetické poruchy“ se nemusí objevit u rodičů, ale mohou být přeneseny na děti.

Podle odborníka je kouření, včetně pasivního kouření, druhým nejzávažnějším faktorem téměř u všech onkologických onemocnění. Vysvětlil, že tabákový kouř obsahuje látky, které mají přímý účinek na lidskou buňku a její genetické parametry.

Žiguljov také zdůraznil význam výživy k prevenci rakoviny a připomněl, že přebytek smaženého masa a ostrého koření ve stravě a nedostatek rostlinných potravin mají negativní účinek. Lékař také upozornil na skutečnost, že riziko vzniku rakoviny zvyšuje konzumace alkoholu, sedavý životní styl a zanedbaná chronická zánětlivá a endokrinní onemocnění.