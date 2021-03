Oběť sexuálního obtěžování newyorského guvernéra odsoudila Bidenovo mlčení

Jedna z žen, která obvinila guvernéra státu New York Andrewa Cuoma ze sexuálního obtěžování, odsoudila mlčení amerického prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky USA Kamaly Harrisové. Informuje o tom portál Fox News.

Cuomova bývalá asistentka Lindsay Boylanová, která jako první promluvila o sexuálním obtěžování, napsala na svém Twitteru, že guvernér New Yorku popřel daná obvinění a zpochybnil motivy žen, které se postavily proti němu. Podle jejího názoru však ve skutečnosti vyzýval k rozpoutání nenávisti vůči obětem a spekulacím kolem nich.

„Také to zpochybňuje věrohodnost rozsudku a odvahu prezidenta i Kamaly Harrisové,“ dodala Boylanová ve svém druhém tweetu, který však později smazala.

Již dříve mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že americký prezident Joe Biden věří příběhům žen, které Cuoma obvinily ze sexuálního obtěžování. Podle jejích slov se prezident domnívá, že by s nimi mělo být zacházeno s úctou a jejich hlasy by měly být vyslyšeny.

Připomeňme, že od prosince roku 2020 nejméně sedm žen obvinilo guvernéra státu New York Andrewa Cuoma ze sexuálního obtěžování. Poté starosta New Yorku a řada senátorů a kongresmanů Spojených států a státu New York požadovali jeho rezignaci. Byli mezi nimi jak republikáni, tak demokraté. Newyorský zákonodárný sbor měl v plánu předložit rezoluci o impeachmentu guvernéra.

Sexuální skandál v královské rodině

Zmiňme, žeje americký politik, v pořadí 56. a současný guvernér státu New York. Dříve působil jako ministr pro bydlení a rozvoj měst ve Spojených státech, poté pracoval jako generální prokurátor v New Yorku. Je členem Demokratické strany.

Sexuální skandály se nevyhýbají ani královské rodině ve Velké Británii. Na konci února jsme totiž informovali, že vzdálený příbuzný britské královny Alžběty II., 34letý Simon Bowes-Lyon, který používá titul hrabě ze Strathmoru, se přiznal k sexuálnímu napadení ženy. Půjde tedy na deset měsíců do vězení, jak rozhodl soud ve skotském Dundee.

Soud v Dundee odsoudil aristokrata k 10 měsícům vězení. O měsíc dříve se Bowes-Lyon přiznal k útoku na ženu. Hrabě před soudem projevil lítost a ujistil ho, že se „velmi stydí za své činy“. Vysvětlil, že se dopustil nevhodného chování pod vlivem alkoholu, ale poznamenal, že ho to nijak neospravedlňuje.