V Norsku byli po očkování vakcínou AstraZeneca hospitalizováni tři lékaři. Důvodem jsou krevní sraženiny

V sobotu 13. března norské noviny Aftenposten informovaly o tom, že po očkování proti koronaviru přípravkem od britsko-švédské společnosti AstraZeneca byli v zemi hospitalizováni tři lékaři s krevními sraženinami.

„Dnes, 13. března, jsme obdrželi tři zprávy o závažných případech krevních sraženin u tří mladých lidí, kteří dostali vakcínu AstraZeneca. V současné chvíli jsou léčeni v nemocnici,“ potvrdil tuto informaci Norský zdravotnický institut.

Již dříve přitom Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila zemím, aby pokračovaly v očkování populace proti koronaviru právě vakcínou farmaceutické společností AstraZeneca. Ve své tiskové zprávě uvádí, že všechny podezřelé případy jsou v současné době vyšetřovány, ale že nic nenasvědčuje tomu, že by očkování vedlo k těmto komplikacím, které nejsou uvedeny jako vedlejší účinky.

I tak ale Dánsko, Norsko a několik dalších zemí pozastavily používání této vakcíny.

Změna v dodávkách

Centrála společnosti AstraZeneca dnes přišla se špatnou zprávou. Podle ní by totiž měla snížit dodávky očkovacích látek do Evropy, a to až o 73 procent. Takové informace se dnes, v sobotu 13. března, objevily na twitterovém účtu projektu Chytrá karanténa.

„VAKCÍNY. Špatná zpráva přišla z centrály společnosti @AstraZeneca. Ta oznámila, že sníží dodávky do Evropy o 73 procent. Jak se to dotkne ČR ještě nevíme. Intenzivně to ale řešíme. Pokusíme se rozhodnutí centrály změnit. Pracujeme i na navýšení a urychlení dodávek dalších vakcín,“ stojí v jejich prohlášení.

​​Za zmínku stojí i to, že již v pátek se hovořilo o výrazném omezení dodávek této vakcíny do EU. Podle informací by měla do konce března dodat 30 milionů očkovacích dávek a za celé letošní první pololetí pak 100 milionů.

Důležité je také uvést, že Evropská unie s danou společností v loňském roce uzavřela smlouvu o nákupu 300 milionů dávek zmiňované vakcíny proti covidu-19. Celkem 30 milionů mělo dorazit do konce roku 2020, 90 milionů v prvním kvartálu letošního roku a 180 milionů v kvartálu druhém. Loni ale nedorazily žádné dávky, jelikož přípravek ještě nebyl schválen evropskými regulačními úřady.