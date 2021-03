Média: V Británii bylo zahájeno předběžné vyšetřování proti Asadově manželce

„Můžeme potvrdit, že policejní útvar pro válečné zločiny... obdržel 31. července 2020 oznámení týkající se probíhajícího syrského konfliktu. Oznámení je nyní předmětem vyšetřování v útvaru pro válečné zločiny,“ sdělil policejní mluvčí.

Kvůli podezření z válečných zločinů může Asmě Asadové hrozit trestní stíhání a ztráta britského občanství, konstatují noviny.

Jak píší noviny, policie zahájila předběžné vyšetřování poté, co mezinárodní advokátní komora Guernica 37 zaslala „důkazy o moci první dámy ve vládnoucí třídě a otevřené podpoře syrských ozbrojených sil“.

Noviny dále uvádějí, že je málo pravděpodobné, že by první dáma dorazila do Velké Británie k soudu, a není jasné, zda bude soud projednávat danou věc v případě Asminy nepřítomnosti. Noviny předpokládají, že by mohl být vydán červený bulletin Interpolu, který by jí zabránil cestovat za hranice Sýrie s tím, že za hranicemi jí hrozí zatčení.

Asma Asadová je Britka syrského původu, která se narodila a většinu svého života strávila v Londýně, kde až do své svatby v roce 2000 pracovala v investiční bance. Britská pohraniční agentura potvrdila, že má dosud britské občanství.