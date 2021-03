Politico: Washington se kvůli sankcím proti Nord Stream 2 ocitl mezi dvěma ohni

Administrativa prezidenta USA Joea Bidena chystá nové sankce proti plynovodu Nord Stream 2, zatímco američtí zákonodárci žádají „znemožnit tento projekt, dokud není příliš pozdě,“ píše Politico s odkazem na vlastní zdroje.

Podle americké legislativy je administrativa povinna zasílat každých 90 dní Kongresu seznam osob účastnících se výstavby plynovodu, proti nimž mohou být zavedeny sankce. Američtí úředníci informovali, že proces stanovení nových potenciálních cílů sankcí probíhá dnes naplno a má být ukončen do května, tedy do data odeslání další zprávy.

Nicméně jeden vysoce postavený zdroj portálu Politico neuvedl podrobnosti konkrétního obsahu nového sankčního balíku, který mají odsouhlasit mezi sebou různé úřady. Podle jeho slov Washington i nadále sleduje osoby, jež mohou potenciálně podniknout nepřípustné činy.

Mnozí republikáni, stejně jako demokraté, jsou přesvědčeni, že Nord Stream 2, který povede přes území členských států NATO, ohrozí bezpečnost Aliance a také způsobí posílení závislosti některých evropských zemí na ruském plynu. Nord Stream 2 také připraví Ukrajinu o mnoho miliard zisku a umožní Rusku dodávat plyn do Evropy mimo území této země.

Avšak podle úředníků je tato situace velmi choulostivá z diplomatického hlediska. I když se americká vláda snaží zmařit výstavbu Nord Stream 2 a samotný Biden ho označuje za „špatný obchod pro Evropu“, přece jen usiluje o upevnění vztahů mezi Washingtonem a Berlínem, který je zastáncem plynovodu.

„Jsme mezi dvěma mlýnskými kameny,“ poznamenal na toto téma vysoce postavený zdroj Politico.

Přičemž obě strany v USA žádají, aby Biden podnikl rozhodné akce proti Nord Stream 2. Briefing ministra zahraničí Antonyho Blinkena pro členy senátního zahraničního výboru vyvolal okamžitou kritiku, protože administrativa na něm nezveřejnila žádné plány ohledně plynovodu.

Kromě toho odpůrce daného projektu, senátor Ted Cruz odložil jmenování několika Bidenových kandidatur na státní posty, aby povzbudil prezidenta k jistým aktivitám.

„Když Bidenova administrativa projeví nerozhodnost, když půjde proti zákonu, pak přemění velké zahraničněpolitické vítězství Ameriky ve velkou zahraničněpolitickou porážku, která poskytne Vladimiru Putinovi doživotní rentu v hodnotě miliard dolarů,“ zdůraznil senátor.

Podle názoru analytiků bude pro Bidenovu administrativu nejhorším východiskem zavedení tvrdých sankcí proti projektu, který bude stejně uveden do provozu. Německá vláda však přišla s několika návrhy, které mají přesvědčit USA o nutnosti přestat s útoky na plynovod.

„Otázka spočívá v tom, jestli Německo dokáže vymyslet takový obchod, který Biden nedokáže odmítnout,“ poznamenal jeden zdroj. „Biden by pak mohl přijít s tím do Kongresu a říct: Podívejte se, co tu máme.“

Podle názoru dobře informovaných lidí by mohlo Německo navrhnout USA partnerství v investování do energetických projektů ve východní a střední Evropě a také zpřísnit postoj vůči Číně, což by přišlo vhod Washingtonu. Kromě toho loni navrhlo německé ministerstvo financí, že vyčlení jednu miliardu eur „na značnou státní podporu výstavby terminálů na zkapalněný plyn podél pobřeží“ výměnou za „nerušenou výstavbu a provoz Nord Stream 2“. Avšak Trumpova administrativa tyto podmínky svého času odmítla.

Podle jednoho lobbisty doufají někteří členové administrativy, že se jim podaří odložit rozhodnutí do zářijových voleb v Německu, které mohou zvýšit vliv Zelených, a proto se Berlín tohoto projektu vzdá.

Avšak s ohledem na to, že Nord Stream 2 je prakticky hotový, roste mezi členy Kongresu znepokojení. „Přála bych si, aby administrativa rychle zastavila výstavbu zbývající části plynovodu,“ prohlásila senátorka Jeanne Shaheenová.

Dále, i když není dosud jasné, které osoby budou příštími obětmi amerických sankcí, dotknou se nové restrikce nejspíš ruských lodí a společností, které se účastní projektu. Minulý týden zaslali republikáni Blinkenovi dopis se seznamem více než deseti subjektů včetně ruských transportních prostředků a pojišťovacích společností.

Minulý měsíc zaslala administrativa Kongresu zprávu, v níž se hovořilo o dvou ruských lodích, které se účastní pokládky plynovodu, avšak zákonodárci považovali tento seznam za nedostatečný, poněvadž proti daným subjektům již platí sankce Donalda Trumpa. Zákonodárci počítali zejména s tím, že ministerstvo zahraničí zařadí do seznamu nové osoby, což ještě víc poškodí Nord Stream 2.

Mnozí senátoři nebyli moc spokojeni s tajným briefingem Blinkena, poněvadž konkrétní plány Bidenovy administrativy na něm nebyly prozrazeny. Podle slov Jeanne Shaheenové, „není zatím jasné“, jestli administrativa dokáže podniknout daná opatření včas, aby zabránila dokončení projektu.

Řada amerických politiků se však obává vyhrocení napětí ve vztazích s Německem, zvlášť s ohledem na to, že aktivity Trumpovy administrativy i beztak značně poškodily vztahy mezi Washingtonem a Evropou.

„Myslím, že dokud útočíme na ruská aktiva, nic neriskujeme,“ prohlásil senátor Chris Murphy. „Dnes není čas na vytváření větších rozporů ve vztazích s Evropou než je to nutné.“