Kardiolog upozornil na nečekaný příznak nebezpečných chorob

Ruský kardiolog Sergej Ivanov vyzval v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Hovoří Moskva, aby lidé věnovali pozornost vzniku otoků, protože to může svědčit o vzniku nebezpečných chorob. „Nesouvisí (pozn. - otoky) vždy pouze se srdečně-cévní soustavou, může to být rovněž patologie ledvin, hormonální a cévní komplikace,“ varoval lékař.

Ivanov také poznamenal, že otok nohou, k němuž dochází k večeru, svědčí často o srdeční nedostatečnosti.

Lékař poradil, aby lidé věnovali větší pozornost svému zdraví. Vyzval rovněž k pravidelnému sledování arteriálního tlaku a zaznamenání ukazatelů v osobním deníku.

Tři cviky na snížení rizika infarktu

Ruský kardiolog a srdeční a cévní chirurg Vladimir Chorošev již dříve doporučil tři cviky na snížení rizika infarktu.

Odborník poradil především věnovat pozornost pěším procházkám, protože chůze pomáhá krevnímu oběhu a zvýšení návratu krve do pravé části srdce. Je to podle jeho slov také dobrý trénink pro páteř a mozek. „Jde o to, že na páteři závisí mnohé v srdeční a mozkové činnosti. Je to inervace, vysílání signálů k srdci a jeho reakce. Všechno vychází z míchy, tedy z centrální nervové soustavy,“ zdůraznil Chorošev v komentáři pro televizi 360.

Za další účinné cvičení označil lékař „chůzi na hýždích“. Je třeba si sednout na podlahu, nohy napřímit nebo ohnout v kolenou a pak udělat každou hýždí osm „kroků“ dopředu a zpátky.

Chorošev také poradil cvičení nazvané „zlatá rybička“. Lehneme si na záda, hlavu a paty držíme nehnutě a zvedáme nejdříve lopatky, pak hýždě a „další anatomické části zadního povrchu těla a nohou.“ Cvičení má trvat 5-7 minut.

Kardiolog sdělil, že ke snížení rizika infarktu je třeba dodržovat zdravou životosprávu. Konzumaci masa omezit na dvakrát až třikrát týdně, do jídelníčku zařadit více zeleniny a ovoce, především jablek, mandarinek nebo pomerančů.