Herečka prozradila, čím se bude lišit prequel od seriálu Hra o trůny

Nelítostný, brutální a krvavý. Takový byl veleúspěšný seriál Hra o trůny, který dlouhých osm let ždímal z diváků televizních obrazovek jejich emoce do nejmenší kapky. Bude pokračovat v jeho stopách i prequel House of the Dragon (Rod draka), který se odehrává 300 let před událostmi původního seriálu? Zjistíme to už příští rok na televizních obrazovkách.

Nicméně už teď Olivia Cookeová, rodačka z britského hrabství Velký Manchester, předznamenala, že v otázce postavení žen bude seriál více sociálně uvědomělý.

„Necítila bych se příjemně, pokud bych byla součástí něčeho, co pouze graficky podává násilí vůči ženám bez jakéhokoli důvodu, ale pouze proto, aby dráždili diváky pro zvýšení sledovanosti,“ řekla Cookeová v rozhovoru pro The Telegraph. „Měla jsem štěstí, že jsem si před tím přečetla scénář a musím říct, že se změnil ve srovnání s několika prvními sériemi. Nemyslím si, že by bylo od nich správné to tam opět vkládat,“ dodala herečka.

Právě kontroverzní scény násilí vůči ženám, které zahrnovaly i znásilňování, byly předmětem kritiky původního seriálu.

Cookeová v seriálu hraje Alicent Hightowerovou, dceru Otto Hightowera, který slouží jako králův pobočník. Alicent je popisována jako nejpůvabnější žena v Sedmi královstvích. Zároveň má politický postřeh.

Další podrobnosti o seriálu herečka už poskytnout nemohla. Proto se budeme muset nechat překvapit. Řekla pouze, že před tím, než začala hrát v prequelu, Hru o trůny neviděla. Slyšela ovšem, že mnozí fanoušci byli zklamáni z posledních částí seriálu. Nejvíce se jim nelíbil zvrat v postavě Daenerys. Sama řekla, že s tím problém neměla. Když ale přijímala svou roli, tak se obávala negativních reakcí.

„Všem se nezavděčíte, takže prostě tyto věci nebudu poslouchat,“ řekla.

Znásilnění Sansy

Loni se herec Iwan Rheon, který ztvárnil v seriálu Hra o trůny Ramsaye Boltona, přiznal, že scéna, v níž jeho postava znásilňovala Sansu Starkovou (ztvárnila ji Sophie Turnerová), byla nejhorší v jeho kariéře.

„Bylo to hrozné. Nikdo tam nechtěl být. Nikdo to nechce dělat, ale pokud vyprávíte příběh, musíte to říct věrohodně. Neudělali nic senzačního ani nic podobného. Bylo to velmi, velmi těžké sledovat. Bohužel se to děje strašně a nemělo by to být. Byl to nejhorší den v mé kariéře,“ uvedl.

V rozhovoru herec uvedl, že nenáviděl každou minutu šesté epizody páté sezóny show, zejména proto, že lišila od fiktivního násilí, kterým je Hra o trůny známá.