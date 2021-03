Média zjistila, co Trumpa rozhořčilo ještě více než prohra ve volbách

„Myslím si, že zablokování Twitteru a odmítnutí Asociace profesionálních hráčů golfu USA (PGA of America) provádět turnaj na jeho poli bylo pravděpodobně to nejhorší, co se mu za poslední čtyři roky stalo,“ řekla Mary Trumpová v rozhovoru pro časopis.

Předtím Twitch, Twitter, Facebook, YouTube a Instagram zablokovaly Trumpovy účty na různá období kvůli jeho výrokům o nepokojích ve Washingtonu 6. ledna. Záminkou byly videozáznamy a textové zprávy protestujícím, kteří se zmocnili budovy Kapitolu ve Washingtonu. Trump je na jedné straně vyzýval, aby se chovali klidně a vrátili se domů, prohlásil je za vlastence a hovořil o falzifikaci voleb.

Mary Trumpová již dříve napsala knihu o rodině 45. prezidenta Spojených států s názvem Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě. Trumpova neteř, diplomovaná psycholožka, ve svých pamětech uvádí, že bývalý prezident od dětství projevoval ochotu klamat a tyranizovat ostatní ve svých vlastních zájmech. Bratr exprezidenta Robert Trump se pokusil zakázat vydání knihy soudní cestou, přičemž se odvolával na to, že Mary podepsala dohodu o mlčenlivosti. Soud ve Spojených státech rozhodl v jeho prospěch, ale v nejvyšší instanci bylo toto rozhodnutí zrušeno. Ještě před vydáním se kniha stala bestsellerem. První den se prodalo více než 950 tisíc kopií v různých formátech, což překonalo rekord prvního dne prodeje.

YouTube sdělil, kdy odblokuje Trumpův účet

Generální ředitelka YouTube Susan Wojczykiová již dříve uvedla, že videoplatforma je připravena zrušit blokování účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, jakmile se sníží riziko násilí.

„Chci potvrdit, že zrušíme blokování kanálu ... až dojdeme k závěru, že se riziko násilí snížilo. Dnes je pro mě těžké říci, kdy k tomu dojde, ale už teď je dost jasné, že stále existuje zvýšené riziko násilí,“ řekla během video akce v Atlantické radě.

Při rozhodování se YouTube bude opírat o řadu faktorů, jako jsou prohlášení a upozornění úřadů, větší přítomnost policistů v ulicích a také povaha uživatelských prohlášení na samotné platformě, která jsou sledována jejími specialisty, dodala Wojczykiová.