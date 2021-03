V Turecku okomentovali otevření pobočky českého velvyslanectví v Jeruzalémě

„Jsme znepokojeni tím, že Česká republika otevřela své diplomatické zastoupení v Jeruzalémě, jehož mezinárodní status je garantován rezolucí OSN. Tento krok bude sloužit jako snaha podkopat status Jeruzaléma, který je jedním z hlavních parametrů palestinsko-izraelského konfliktu,“ uvádí se v prohlášení.

Turecké ministerstvo zahraničí zároveň vyzvalo všechny členy mezinárodního společenství, aby „respektovali historické a právní postavení Jeruzaléma“ a mezinárodní parametry „komplexního a trvalého urovnání palestinsko-izraelského konfliktu“.

Otevření české pobočky v Jeruzalémě

Zmiňme, že český premiér Andrej Babiš ve čtvrtek 11. března během své návštěvy Jeruzaléma otevřel novou pobočku zastupitelského úřadu České republiky. Izraelský ministr zahraničí Gabi Aškenazi tento krok uvítal.

„Důvod, kvůli kterému jsme se dnes všichni shromáždili přímo tady, nemá nic společného s covidem-19. Jsme tady díky radostné události. A s hrdostí vám všem oznamuj, že my, Česká republika, tady v Jeruzalémě, na ulici Washington street, otevíráme naše diplomatické zastupitelství,“ řekl Babiš při proslovu během otevření pobočky.

„Plníme své sliby. Česká republika bude mít plnohodnotnou diplomatickou misi tady, v Jeruzalémě. Bude se týkat mnoha otázek: od politiky, ekonomické spolupráce až po konzulární program jednání a jiných témat. Česká republika bude mít k dispozici stálý stav zaměstnanců, který bude pracovat pod vedením našeho velvyslanectví v Tel Avivu. Je to další mezník naší spolupráce a svědectví toho, že vnímáme důležitost tohoto významného města,“ dodal český premiér.

Názory na daný krok ČR

V současné době Česká republika má v Jeruzalémě honorárního konzula a Český dům, uvádí se přitom, že nová úřadovna byla zřízena za účelem poskytování služeb pro české občany. Nejde totiž o nové zastupitelství, které by plnilo nějaké politické úkoly. Nová pobočka české ambasády bude sestávat z diplomata a administrativního pracovníka. Celkové náklady na její zřízení činí kolem deseti milionů korun.

Pokud jde o to, co si někteří o dané věci myslí, někdejší český velvyslanec v Izraeli Michael Žantovský uvedl, že dle něj je otevření pobočky ambasády podstatným krokem. Zdůvodňuje to například tím, že se jedná o součást velvyslanectví.

Stejně tak to podle jeho mínění ukazuje dlouhodobě větší vstřícnost české zahraniční politiky vůči Izraeli. Zároveň si nemyslí, že by tento krok vyvolal velkou kontroverzi, protože kdysi velmi výbušná problematika diplomatického zastoupení v Jeruzalémě je už v mezinárodním měřítku „odtabuizována“.

Ne všichni však sdílí takový názor. Například Palestinská samospráva a Liga arabských států označily otevření diplomatické úřadovny ČR v Jeruzalémě za porušení mezinárodního práva, píše Reuters.

Ministr zahraničních věcí Palestinské národní samosprávy Riyad al-Maliki označil otevření pobočky českého velvyslanectví v Jeruzalémě za očividný útok proti palestinskému národu a jejich právům. Uvedl rovněž, že se jedná o pobuřující porušení mezinárodního práva, které může narušit perspektivy mírového procesu v regionu.

Generální tajemník Ligy arabských států Ahmed Aboul Gheit ve svém prohlášení varoval před důsledky otevírání jakýchkoliv státních zastupitelstev v Jeruzalémě.

„Legální status Jeruzaléma bude ovlivněn rozhodnutím jakéhokoliv státu otevřít zastupitelský úřad. Podle norem mezinárodního práva je východní Jeruzalém okupovaným územím," prohlásil politik.