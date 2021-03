Dietoložka poradila, které kaše jsou zdravé ke snídani

„Ke každé polévkové lžíci otrub máme vypít půl sklenice vody. Ano, nabobtnají, poskytnou pocit nasycení, ale to je všechno. Dál poputují s touto vodou do střev, donutí je fungovat, zbaví chronické zácpy. Je to lepší než jakákoli projímadla. Jenže neobsahují dost kalorií, proto si člověk pouze zajistí dobré fungování střev,“ vysvětlila lékařka.

Otruby tedy nejsou kalorické, proto Bělousovová doporučuje ke snídani kaše s výjimkou rýžové a krupicové. Nejlepším jídlem po ránu je, podle jejího názoru, pohanková, ovesná, jáhlová nebo kroupová kaše.

„Zalévání kaše večer vařící vodou také není moc dobrá varianta, protože nedostaneme všechno, co potřebujeme. Bude to jenom štětka na střeva, stejně jako otruby. Ale nezískáme bílkovinu a vitamíny skupiny B. Když máte čas, radši si prostě kaši uvařte. Může pak zůstat klidně na 2-3 dny,“ řekla dietoložka.

Také poznamenala, že módní kaše z balíčků, které se vaří 20 minut, jsou rovněž dost dobrou sacharidovou, kalorickou potravinou, která umožní vydržet do oběda.

Co si dát před snídaní za účelem rychlého zhubnutí?

Ruský profesor, dietolog Alexej Kovalkov předtím prozradil, že ti, kteří si přejí zhubnout, mají začínat ráno otrubami. Na svém kanálu na YouTube sdělil, že nabobtnají v žaludku a poskytnou pocit nasycení.

„Snězte hrst otrub a zapijte je vodou. Dají vám pocit nasycení a pak budete jíst méně a nepřejídat se,“ doporučil Kovalkov.

K večeři je, podle dietologa, nejlepší kousek masa nebo ryby se zeleninou. Kefír před spánkem není tak užitečný, jak si mnozí myslí, upřesnil dietolog.