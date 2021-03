Jak dopadlo udělování cen Grammy: Beyoncé a Taylor Swift lámaly rekordy

Ceny Grammy se odehrály v letošním roce ve znamení žen – ty totiž zvítězily ve všech hlavních sledovaných kategoriích. Cenu za píseň roku si odnesla zpěvačka H.E.R. za skladbu I Can't Breathe, která odkazovala na dění a protesty související s Afroameričanem Georgem Floydem.

Populární zpěvačka Beyoncé získala hned několik cen, kromě jiného tu pro nejlepší R&B skladbu za píseň Black Parade. Tím tak dosáhla rekordního počtu – 28 Grammy. Předběhla dokonce zpěvačku Alison Kraussovou a stala se tak nejoceňovanější ženou v historii udělování těchto hudebních cen. Kromě toho se podílela i na písni Savage, díky čemuž zvítězila s Megan Thee Stalion v kategorii nejlepší rapové skladby.

Co se týče zpěvačky H.E.R., která se pravým jménem jmenuje Gabriella Wilsonová, pro ni je letošní vítězství již třetí cenou Grammy. Její píseň, která ji přinesla vítězství, s názvem I Can't Breathe, odkazuje na poslední slova Afroameričana George Floyda , který zemřel v loňském roce květnu. Jeho smrt vyvolala obrovské protesty proti policejnímu násilí a rasismu nejen v USA, ale i všude ve světě. Kromě jiného ve videoklipu připomíná demonstrace a jména jiných černochů, kteří zemřeli během policejního zásahu.

Grammy za nahrávku roku získala stejně jako v loňském roce zpěvačka Billie Eilish.

Taylor Swift vydala loni navzdory pandemii osmé studiové album Folklore a tím, že má třetí vítězství v kategorii alba roku, vyrovnala se takovým hudebníkům jako Stevie Wonder nebo Frank Sinatra. Předchozí dvě ceny se jí povedlo získat za album Fearless v roce 2010 a poprvé v roce 2016 s deskou s názvem 1989.

V neděli místního času začal ceremoniál v Los Angeles, a to vystoupením Harryho Stylese a Billie Eilish. Celé udílení se i přes pandemii konalo, bylo totiž odloženo z lednového data. Konání však doprovázela silná hygienická opatření.

Co se týče vítězů ve vedlejších kategoriích, pak cenu si odnesl například zpěvák Kanye West s deskou Jesus Is King v kategorii pro nejlepší křesťanské album, ale také například dcera Beyoncé a jejího manžela Jay-Z, Blue Ivy Carter, která byla jednou z oceněných za hudební videoklip roku k písni Brown Skin Girl.

Cena Grammy je považována za nejvýznamnější hudební ocenění na světě. Jak o nominacích, tak i o udílení cen rozhoduje přes 13 tisíc členů americké hudební akademie, samotné ocenění se uděluje asi v 80 kategoriích.