V Egyptě byl objeven nejstarší doložený křesťanský klášter na světě. Foto

Nález, který je nejstarším doloženým klášterem na celém světě, jehož stáří se odhaduje na více než 1600 let, může změnit vnímání lidstva a jeho znalosti křesťanství. Bohužel se bude muset zasypat pískem, protože rozpadlé zdi by nevydržely zkoušky, které by nachystalo počasí.