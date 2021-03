Kuchyně jako království pro hospodyňky: Víte ale, kterých 5 věcí byste v ní neměli skladovat?

Kuchyně je místo, kde trávíme velkou část dne. Často se proto může stát, že jednoduše nepřemýšlíme o tom, že některé věci do kuchyně nepatří. O jaké věci přesně jde a proč bude lepší, když jim najdete lepší místo?

Léky

Většina lidí má léky v kuchyni, čímž se však dopouští chyby. Většina léků se doporučuje skladovat na suchém, chladném, tmavém místě a tam, kde k nim nebudou mít přístup děti. Je tudíž nepravděpodobné, že by tato kritéria splňoval prostor v kuchyni. Často se totiž právě v kuchyni nacházejí místa vlhká a nepříliš chladná. Uspořádání lékárničky v jedné z kuchyňských skříněk byste si tedy měli rozmyslet, jelikož by to mohlo vést k tomu, že se léky rychleji zkazí.

Koření

Nádobí, které nepoužíváte

Nebojte, netvrdíme samozřejmě, abyste si z kuchyně odnesli všechny sklenice s kořením a začali pro ně hledat místo v jiných místnostech. V tomto případě máme na mysli koření prošlé. Je téměř jisté, že každý z nás najde ve své spíži alespoň jeden sáček s kořením, které má již po datu minimální trvanlivosti. Samozřejmě se člověk ptá: co se asi tak může stát, když je koření prošlé třeba měsíc? Odpověď je jednoduchá: nic hrozného, avšak koření už vám nemusí dát to, co byste si od něj slibovali.například ztrácí svou vůni a pakliže jsou skladovány v nádobách bez víčka, práší se na ně. Pravidelně si tak kontrolujte krabičku s kořením a pečlivě vyhazujte takové koření, které je již prošlé.

Určitě to každý zná – ve skříni máte rozbitý hrnec či polorozpadlou vařečku s tím, že „ještě někdy se to určitě použije“. Tento přístup je však špatný. Nejen, že vám zabírají takové věci zbytečně místo, ale mohli byste si s nimi i ublížit. Pakliže se jedná o funkční věci, které vy osobně ale nepoužíváte, zkuste popřemýšlet, zda by nebylo lepší dát je někomu, kdo je skutečně využije.

Kuchařky

Mnoho hospodyněk dává přednost hledání receptů v tištěných knihách. Neměli byste však pokládat knihy a notebooky na pracovní desku: nejen že vám to bude zavazet, ale mohly by se zašpinit kvůli mastnotě či vodě.

Květiny

Fotografie interiérů ne vždy odpovídají realitě, proto nedoporučujeme ani plnit kuchyni květinami. Na snímcích vypadají květiny krásně, ale ve skutečnosti by neměly být umístěny v blízkosti dřezu či vedle sporáku: jen málo květin odolá neustálému vystavení mycích prostředků, tuku a horkého vzduchu.