KLDR varovala USA před hloupostmi kvůli „klidnému spánku“

Kim Jo-čong pohrozila také likvidací mezikorejské vojenské dohody a všech rezortů, které se zabývají výměnami a vztahy s Jižní Koreou. Její prohlášení zveřejnila Korejská centrální zpravodajská agentura.

Dříve bylo oznámeno, že se v Jižní Koreji konají ve dnech 8. až 18. března vojenská cvičení s USA. Zahrnují jen kombinovanou velitelsko-štábní přípravu (CCPT) v podobě počítačové simulace, a provádějí se v minimálním rozsahu. Jejich uspořádání ovlivnil koronavirus a skutečnost, že spojenci berou ohled na zápornou reakci Severní Koreje. Ministerstvo sjednocení Korejské republiky v této souvislosti prohlásilo, že počítá s „pružným a moudrým“ přístupem KLDR.

Kim Jo-čong označila podobná prohlášení za „hloupý a drzý nesmysl“ a dodala, že jihokorejské úřady jsou „ťulpasové“, a jsou „machry ve žvanění“. Vysvětlila, že po celou tuto dobu byla KLDR proti společným cvičením jako takovým, a nediskutovala ani o jejich rozsahu, ani o formě. Protože „podstata a charakter agresivních vojenských cvičení“ se nemění, ať už jsou jejich rozsah a forma jakékoliv. Kim Jo-čong dodala, že není ve světě ani jeden člověk, který by „považoval vzteklého psa za krotkou ovečku“ jen proto, že ho takto pojmenovali.

„Budeme muset nastolit otázku likvidace Výboru pro mírové sjednocení vlasti – organizace pro dialog s Jižní Koreou, která už nemá důvod k existenci za nynější situace, kdy jihokorejské úřady tvrdošíjně pokračují v nepřátelských akcích, které podkopávají dialog, a úplně ničí základy důvěry nepřetržitou hrou s ohněm… Budeme i nadále sledovat pozici a chování úřadů Jižní Koreje. A počítáme dokonce i s mimořádnými opatřeními: opováží-li se jihokorejské úřady chovat se ještě více provokativně, rozhodně anulujeme také dohodu mezi Severní a Jižní Koreou ve vojenské sféře. Po činu vždy nastává výsledek,“ prohlásila Kim Jo-čong.

Dodala, že spolupráce a výměna s jihokorejskými úřady také nemají smysl a patřičné rezorty KLDR včetně Správy pro mezinárodní turistiku v Diamantových horách mohou být rozpuštěny a že o všech těchto možných opatřeních už bylo informováno vedení KLDR.

Podle informací Kim Jo-čong, i když Jižní Korea „slíbila zastavit vojenská cvičení“, uspořádala v roce 2018 přes 110 cvičení různého rozsahu, v roce 2019 – přes 190, a v roce 2020 – přes 170. A KLDR s ní hodlá v budoucnu za to „zúčtovat“. Podle jejích slov Severní Korea už nejednou „projevila trpělivost, poskytovala šance“ a varovala, co bude v případě pokračování ve vojenských cvičeních zaměřených proti Pchjongjangu.

Podotkla, že tato varování předpokládala poslední šanci na obnovení mezikorejských vztahů. Severní Korea stále ještě může „začít znovu, obnovit mír a prosperitu“, jak to bylo v roce 2018 v době mezikorejských summitů, avšak vojenská cvičení USA a Jižní Koreje jsou s dialogem „neslučitelná“, a jihokorejské úřady samy překročily „červenou čáru“ a zvolily si nikoli teplý jarní březen, ale „březen válečný“.

Sestra severokorejského vůdce doporučila Washingtonu, aby nedělal to, co by ho mohlo připravit o klidný spánek v nejbližších čtyřech letech.

„Při této příležitosti doporučuji něco také nové administrativě USA, která se zpoza oceánu ze všech sil snaží, aby na našem území visela válka ve vzduchu. Chtějí-li spát pohodlně v průběhu následujících čtyř let, ať raději od samého začátku nedělají to, co by je mohlo připravit o klidný spánek,“ prohlásila Kim Jo-čong.