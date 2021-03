Mladý ruský hokejista MHL utrpěl během zápasu zranění hlavy. Následkům podlehl

Neštěstí se stalo v prvním kole zápasu play off MHL, který se odehrával mezi mládežnickými týmy Lokomotiv Jaroslavl a Dynamo Petrohrad. Zápas se konal 12. března. Obránce během zápasu utrpěl zranění hlavy v důsledku úderu puku do hlavy. Fajzutdinov byl převezen do nemocnice ve velice vážném stavu. Úřad zdravotnictví Jaroslavské oblasti uvedl, že stav mladého hokejisty je opravdu vážný.

„Hokejista utrpěl zranění 12. března v zápasu osmifinále o Charlamovův pohár proti týmu Lokomotiv Jaroslavl. Po vhazování puk vyletěl ze středního pásma a zasáhl oblast hlavy, hráč byl hospitalizován v těžkém stavu. Lékaři bojovali o život Timura tři dny. Nehledě na profesionální lékařskou péči se hokejistu bohužel nepodařilo zachránit,“ uvádí se na webu ligy.

„MHL přeje rodině a blízkým Timura upřímnou soustrast,“ uvedla liga na závěr.

Nejbližší zápasy MHL začnou z minuty ticha. Tímto gestem si liga uctí památku mladého hokejisty.

Smrt manželky hokejisty Vrány

Tato tragická událost v oblasti hokeje není jediná. Nedávno přišla smutná zpráva o úmrtí manželky českého hokejisty Petra Vrány, Lindsey Vránové.

Chtěla pomoc svému pejskovi, který utekl na led, ale bohužel se jí to stalo osudným. Led se pod ní prolomil a bohužel jí nebylo pomoc.

Uvádí se, že k nešťastné události došlo nedaleko nádrže Slezská Harta na Bruntálsku. Právě zde totiž manželé měli chatu.

A jak se vlastně tato tragédie seběhla? Podle svědků měla Lindsey u zmiňované přehrady venčila své psy.

Mladší štěně však uteklo právě na zamrzlou vodní hladinu. Manželka hokejisty neváhala a snažila se psovi pomoc, ale bohužel se pod ní protrhl led. Žena tak zmizela v ledové vodě a bohužel se jí už nepodařilo dostat se ven.

I přesto, že se jí kolemjdoucí muž snažil pomoci, nedokázal to. Na místě byla přítomna i jedna žena s dítětem, která musela později vyhledat pomoc psychiatra. Lindsey Vránovou se tak bohužel nepodařilo zachránit.

Po manželce kapitána třineckých Ocelářů Petra Vrány následně začali pátrat záchranáři i vrtulník, ale ženu ve zmrzlé vodě našli až po hodině a půl. A bylo již pozdě.