Vědci oznámili novou hypotézu vzniku supermasivních černých děr

Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

V centru mnoha galaxií se nacházejí supermasivní černé díry o hmotnosti 105 - 1011 hmotnosti Slunce. Vznik těchto obřích objektů je ale dosud záhadou. Existuje několik hypotéz, z nichž nejpravděpodobnější předpokládá, že zárodky supermasivních černých děr vznikly po zániku prvních masivních hvězd v raném vesmíru, a začaly pak shromažďovat okolní plyn, dokud se nezměnily v supermasivní černé díry.

Mnozí vědci však tuto teorii zpochybňují, protože ty nejmasivnější černé díry pozorované v lokálním vesmíru, mají hmotnost asi jedné až dvou stovek hmotností Slunce. Aby se z nich po jejich zániku zformovaly supermasivní černé díry, které dnes pozorujeme, mělo by být tempo akrece tak vysoké, jaké je si těžko představit v reálných podmínkách.

V souladu s další hypotézou vznikají supermasivní černé díry při kolapsu velkých plynových oblaků a jejich změně v hypernovu o hmotnosti několika set tisíc hmotností Slunce nebo více. Astrofyzici z Japonska, Tchaj-wanu a Ruska vykonstruovali model, v němž se za prarodiče supermasivních černých děr považují supermasivní supernovy. Podle výpočtů autorů bude možno jednu z podobných supernov pozorovat pomocí vesmírného dalekohledu Jamese Webba (JWST), který bude vypuštěn koncem roku 2021.

Možnost existence nestabilních hypernov vznikajících při výbuchu primárních supermasivních hvězd o hmotnosti 104–105 hmotností Slunce odůvodnil ve své studii z roku 2014 jeden z autorů článku Chen Ke-Jung z tchajwanského Ústavu astronomie a astrofyziky (ASIAA).

„V raném vesmíru může být menší množství prvních hvězd o hmotnosti desetitisíců hmotností Slunce. Ty jsou pravděpodobně prarodiči supermasivních černých děr v galaxiích, protože čím masivnější je zárodek černé díry, tím efektivněji může pohlcovat okolní hmotu. Podobné černé díry nemusí zachovávat velkou rychlost akrece, aby rychle rostly,“ uvádějí se ve zprávě pro tisk Chen Ke-Jungova slova.

Nyní na základě Chenem navrženého teoretického modelu supermasivní supernovy vypočítali vědci přenos záření starých hvězd a dokázali, že nadcházející mise JWST bude možná pozorovat podobnou supernovu, a to nehledě na to, že většina supermasivních hvězd by měla zkolabovat do černých děr ještě v nejranějších etapách vývoje vesmíru.

Zaznamená-li vesmírný dalekohled Jamese Webba první masivní supernovu, bude možno vznik černých děr z mladých supermasivních hvězd považovat za dokázaný.