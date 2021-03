V Georgii došlo ke střelbě v lázních. Incident si vyžádal i oběti, podezřelý byl zadržen

„Podezřelý ze střelby je ve vazbě,“ uvedli policisté.

Co se týče samotných incidentů , k prvnímu mělo dojít v okrese Cherokee, když do lázní vstoupila neznámá osoba a začal střílet. V důsledku toho zemřeli tři lidé a další dva byli zraněni. Následně police přijala ohlášení střelby ve dvou blízkých zařízeních, a to konkrétně v Gold Spa a Aroma Therapy Spa. V jednom z nich zemřely tři ženy, v dalším pak ještě jedna.

Televizní kanál FOX5 pak zase uvedl, že podezřelým ze střelby je 21letý Robert Aaron Long z Woodstoku v Cherokee, který se snažil z místa činu uniknout v automobilu. Několik hodin po incidentu se však policistům podařilo jej zadržet.

„Pokračujeme ve vyšetřování. Nevíme, zda je (zadržený) podezřelý i z toho, co se stalo v Atlantě,“ dodal zástupce šerifa Jay Baker.

Policisté pro boj proti terorismu newyorské policie byli vysláni do oblastí těch měst, kde bydlí lidé asijského původu. Jde o reakci na útoky v Georgii. Žádné údaje o počtu zúčastněných policistů však dostupné nejsou. Uvádí se, že všech osm zemřelých žen bylo „zjevně asijského původu“.

Střelba v Paříži

Před pár dny jsme informovali o tom, že neznámý pachatel zaútočil na policistu, který hlídkoval v ulicích Paříže. Strážce zákona ho zastřelil svou služební zbraní.

​Motivy pachatele nebyly známy známy. Zdroj portálu Franceinfo ovšem uvádí, že se nejednalo o teroristický čin. Policie vyzvala na sociálních sítích obyvatele, aby se místu události vyhnuli.

K útoku došlo v 11 hodin dopoledne v 18. pařížském obvodu, kde se nachází Bazilika Sacré-Cœur. Na ulici rue des Amiraux hlídal strážník kola policistů, kteří zasahovali během řešení rodinného sporu. Znenadání se k němu přiblížil člověk a začal mu vyhrožovat nožem.

Policista vytáhl svou služební zbraň a pachatel se dal na útěk. Na rohu ulic rue Boinod, Championnet a Poissoniers se ale znenadání otočil a pokusil se policistu pobodat. Policista na něj vystřelil. Pachatel v důsledku zranění zemřel.