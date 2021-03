Princ Harry navázal poprvé po skandalózním rozhovoru kontakt s otcem a bratrem. Jak to dopadlo?

Moderátorka televize Gayle Kingová uvedla, že princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová jí řekli, že rozhovor s královskou rodinou, který proběhl o víkendu, nebyl produktivní. Dodali však, že jsou oba rádi, že dialog začal. Moderátorka dále uvedla, že sama Meghan Markleová s členy královské rodiny zatím nemluvila.

Zmiňme, že během interview, které dali vévoda a vévodkyně ze Sussexu americké televizní moderátorce Oprah Winfreyové, manželský pár prozradil několik senzačních informací, které se nepříjemným způsobem podepsaly na královské rodině a obrazu britské monarchie. Meghan Markleová v interview uvedla, že někdo z příbuzných manžela byl znepokojen barvou pleti jejich dítěte (Oprah později upřesnila, že se nejednalo o královnu Alžbětu II. ani o jejího manžela prince Philipa). Situaci však krátce okomentoval Harryho bratr, princ William, který popřel, že by královská rodina byla rasistická. Přiznal ale, že se svým bratrem již delší čas nemluvil.

„Rozhodně nejsme rasistická rodina,“ odpověděl krátce vévoda z Cambridge na dotaz britského novináře.

Meghan Markleová se také přiznala, že pomýšlela na sebevraždu a že jí nebyla poskytnuta pomoc. „Už jsem prostě nechtěla být naživu,“ uvedla.

Řekla, že prosila o pomoc a obrátila se na jednoho z povolaných lidí, ale bylo jí řečeno, že to nebude vypadat dobře.

Vévodkyně řekla: „Řekla jsem, že musím někam jít pro pomoc. Řekla jsem, že jsem se tak nikdy necítila a musím někam jít. A bylo mi řečeno, že nemohu, že to nebude dobré pro instituci.“

Postěžovala si také, že ji urážela manželka staršího bratra jejího muže Kate Middletonová. Před svatbou kolovaly zprávy, že Meghan nechala Kate v slzách při oblékání družičky princezny Charlotte. Ale Meghan řekla Winfreyové, že se stal opak.

Meghan uvedla, že informace nesdílí, aby byla „pohrdavá“, ale dodala, že je „opravdu důležité, aby lidé pochopili pravdu“.

„A to neříkám, abych někoho znevažovala, protože to byl opravdu těžký týden svatby. A byla kvůli něčemu naštvaná, ale patřilo jí to a omluvila se,“ řekla.

Pokračovala: „Pár dní před svatbou byla naštvaná kvůli něčemu, co se týkalo (…) šatů, a to mě rozbrečelo a opravdu to ranilo mé city.“

„Je to dobrý člověk,“ dodala vévodkyně.

Ohledně interview se v médiích okamžitě objevily spekulace o tom, že Meghan Marleová si takovým způsobem dláždí cestu do Bílého domu.