Trump uvedl, že je připraven bojovat s Meghan Markleovou v prezidentských volbách

Bývalý americký prezident Donald Trump uvedl, že „není fanouškem“ Meghan Markleové, avšak ve volbách by s ní mohl bojovat o post prezidenta.

V rozhovoru pro Fox News Trump odpovídal na otázku, co si myslí o prohlášeních vévodkyně ze Sussexu a jejího manžela prince Harryho, a co si myslí o zvěstech, že Markleová plánuje kandidovat na prezidenta Spojených států.

„Doufám, že se to stane. Protože pokud se to stane, budu mít ještě větší touhu kandidovat (znovu na prezidenta). Nejsem její fanoušek,“ řekl Trump.

„Myslím, že královna je skvělý člověk, Meghanin fanoušek nejsem,“ dodal.

Markleová jako nová prezidentka?

Co se týče Markleové a její možné kandidatury na prezidenta Spojených států, pak podle zdrojů Daily Mail se nyní Markleová snaží navázat kontakty s představiteli Demokratické strany, za kterou by chtěla kandidovat. Podle zdrojů se o funkci šéfa Bílého domu chce začít ucházet již v roce 2024, kdy bude končit mandát Joea Bidena, kterému v té době bude 82 let.

Zvěsti o tom, že Markleová chce kandidovat na úřad amerického prezidenta, začaly kolovat hned, jak se objevila po boku svého manžela prince Harryho na televizních obrazovkách při rozsáhlém rozhovoru s Oprah . Pořad, který viděly miliony lidí po celém světě, vzbudil mnoho sympatií s Meghan Markleovou, která podle svých slov musela čelit šikanování ze strany královské rodiny. Mezi jinými ale způsobila odpor. Mnozí ji totiž obviňují, že je falešná a manipulativní.

Každopádně drby o jejích politických ambicích se vedu již delší dobu. Loni se objevily například zprávy o tom, že důvod, proč se choť britského prince nevzdala svého amerického občanství, spočívá v tom, že si chce nechat volnou cestu do americké politiky.

Za zmínku stojí, že během prezidentských voleb v roce 2020 pár nahrál video, ve kterém vyzval americké občany, aby šli k volbám. Kvůli tomu dokonce Buckinghamský palác vydal prohlášení, podle něhož manželé nejsou zaměstnanými členy královské rodiny a jejich výzva je pouze osobním postojem nemajícím s britskou korunou nic společného.

Pokud si Markleová skutečně umane, že bude kandidovat na prezidentku, tak se bude muset vzdát svého titulu vévodkyně ze Sussexu. Americká ústava totiž zakazuje státním činitelům mít šlechtické tituly. Ačkoli se loni v lednu manželé rozešli s královskou rodinou a vzdali se titulů „Jeho královské veličenstvo“ a „Její královské veličenstvo“, titul vévodů si ponechali.

Skandalózní interview

Zmiňme, že 8. března televize CBS uveřejnila první společné interview, které poskytli princ Harry a Meghan Markleová po svém odjezdu do USA.

Rozhovor vévodů ze Sussexu vzbudil nemalý rozruch v královské rodině i v celé Británii. Pár obvinil rodinu z rasismu. Meghan dokonce údajně čelila šikanování a pomýšlela na sebevraždu.

Britská královna Alžběta II. se rozhodla, že se o dopad skandálního rozhovoru prince Harryho a Meghan Markleová postará osobně. Chce totiž žít v míru, a proto požádá prince Harryho o mírová jednání. Královna již vydala závaznou instrukci pro zaměstnance Buckinghamského paláce, která jim nařizuje, aby se k rozhovoru nevyjadřovali. Vydaná instrukce nyní oficiálně zabraňuje zaměstnancům veřejně diskutovat o situaci.

Situaci však krátce okomentoval Harryho bratr, princ William, který popřel, že by královská rodina byla rasistická. Přiznal ale, že se svým bratrem již delší čas nemluvil.

„Rozhodně nejsme rasistická rodina,“ odpověděl krátce vévoda z Cambridge na dotaz britského novináře.

Ohledně interview se v médiích okamžitě objevily spekulace o tom, že Meghan Marleová si takovým způsobem dláždí cestu do Bílého domu.