Rusko znepokojují přesuny teroristů do Afghánistánu, prohlásil ruský ministr obrany Šojgu

„Co nás znepokojuje? A nejen nás, ale i celý region. Dochází k přemístění velkých skupin teroristů do různých zemí včetně Afghánistánu. Už se tam objevil ISIL* (Daeš), a pozorujeme příjezdy těch, kteří předtím odjeli z Afghánistánu do Sýrie, a přidávají se k nim i ti, kteří odjeli ze Sýrie do jiné země,“ řekl v rozhovoru pro kazachstánský portál Tengrinews.kz.

Podle jeho slov vyvolávají velké znepokojení otázkya výroby narkotik. „Žijeme v tomto regionu, na tomto našem společném území. Naši sousedé a my musíme chápat, že jsou to sousedé nejen naši, jsou to sousedé našich nejbližších přátel, našich bratrských národů, s nimiž jsme žili po staletí spolu a doufáme, že budeme žít spolu i nadále. Jsou to samozřejmě Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán a Kazachstán,“ podotkl.

Kdy mluvil o počínání západní koalice v afghánském směru, popsal je Šojgu slovy „odcházíme-zůstáváme“. „To, co vidíme dnes, to je takové periodické ,odcházíme-zůstáváme, zůstáváme-odcházíme‘. Přičemž se to děje v různých zemích. Je to jakoby koalice, každý odpovídá za svou zónu, ale s výměnou prezidentů jednou ,odcházíme‘, a pak zase ,zůstáváme‘,“ dodal.

„Říkal jsem kolegům ze Spojených států a kolegům z Velké Británie, že odcházet je potřeba teprve, když máte jistotu v tom, že tam začal mírový život. A když má místní obyvatelstvo něco, na čem může vydělávat, kromě narkotik. Proto je třeba jim poskytnout takovou možnost, aby mohli něco vyrábět a prodávat, aby měli normální život,“ zdůraznil Šojgu.

V Afghánistánu pokračuje konfrontace vládních sil a bojovníků radikálního hnutí Tálibán, které se dříve zmocnilo velkého území ve venkovských oblastech země a zahájilo ofenzívu na velká města. Národní obranné a bezpečnostní síly Afghánistánu provádějí po celé zemi společné operace proti teroristům. V hlavním městě Kataru začala 12. září roku 2020 mírová jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku