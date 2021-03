Biden prohlásil, že Putin zaplatí za „vměšování se“ do amerických voleb

Prezident Ruské federace Vladimir Putin bude nést odpovědnost za „zasahování“ do amerických prezidentských voleb. Prohlásil to prezident Spojených států amerických Joe Biden.

„On zaplatí,“ uvedla hlava státu v rozhovoru pro televizní kanál ABC.

Biden poznamenal, že během rozhovoru v lednu varoval svého ruského protějška před možnými následky.

O den dříve kancelář ředitele Národní zpravodajské služby USA odtajnila zprávu, ve které byla Moskva obviněna ze snahy pomoci znovuzvolení Donalda Trumpa, diskreditovat Bidena a „zasít svár“ do americké společnosti.

Podle dokumentu tyto operace údajně prováděla „skupina ruských vládních organizací“. Zpráva také hovoří o zavedení nových sankcí proti Rusku. Mezi ty, kteří se údajně pokoušejí ovlivnit volby, patří Írán, Hizballáh a Kuba. Čína v dokumentu zmíněna nebyla.

Kreml označil zprávu za „neodůvodněnou a nepodloženou“. Jak zdůraznil tiskový mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov, Rusko nemělo nic společného s kampaní proti kandidátům ve volbách. Podle něj se takové materiály, které mají „daleko ke kvalitě“, používají jako záminka pro nové sankce.

Americké prezidentské volby se konaly 3. listopadu. Vyhrál je demokrat Joe Biden, který získal 306 volebních hlasů proti 232 republikánského Trumpa. Ten několikrát obvinil své soupeře ze snahy „ukrást volby“. Trumpův právník Rudy Giuliani poznamenal, že nesrovnalosti při hlasování byly systematické.

Není to poprvé, co ve Spojených státech zaznívají obvinění, spojené se „zasahováním“ do amerických voleb. Rusko tato obvinění v minulosti opakovaně popíralo.