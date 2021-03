Vědci se poprvé podívali do nejvyššího gejzíru Země a neskrývali zděšení

Američtí vědci pronikli do nejvyššího gejzíru planety, který se nachází v blízkosti sopky, která má potenciál jednoho dne zničit celou Zemi. Jejich práce je publikována v časopise Journal of Geophysical Research-Solid Earth.

Odborníci pronikli do gejzíru Steamboat (Parník), který se nachází v Yellowstonském národním parku. Právě zde se nachází supervulkán, který by mohl lidstvo ohrozit případným výbuchem.

Odborníci z University of Utah se rozhodli prostudovat spojení mezi supervulkánem a gejzírem a zároveň pochopit základy jeho existence.

Během výzkumu vědci sestoupili 100 metrů dovnitř gejzíru. Právě to umožnilo odborníkům zmapovat největší gejzír na Zemi.

„Nevíme, co ovlivňuje frekvenci erupcí gejzíru. Pravděpodobně je za to zodpovědná podzemní vodní struktura, proto jsme to rozhodli prostudovat,“ řekl docent katedry geofyziky a geologie Fan-Chi Lin.

Výzkum ukázal, že neexistuje žádná souvislost mezi několika různými gejzíry. Vědci upřesnili, že v gejzíru mohou být praskliny, které jejich zařízení neobjevilo.

Odborníci se stále obávají supervulkánu kvůli tomu, že v roce 2018 se gejzír „probudil“. Zůstává aktivní dodnes a množství emisí vody z gejzíru se několikrát zvýšilo.

Sopka v Yellowstonu

Sopka v Yellowstonu se nachází v Yellowstonském národním parku ve Wyomingu a je jedním z 20 dalších supervulkánů po celém světě, včetně velkých kalderových sopek Japonska, Indonésie a Jižní Ameriky. Vědci nevědí, kdy tato sopka vybuchne, protože se v současné době nabíjí, zatímco její magmatické komory se plní roztavenou horninou ze zemského pláště. Probuzení sopky by bylo pro USA zničující, protože se předpokládá, že by okamžitě zemřelo nejméně 87 000 lidí a dvě třetiny Ameriky by byly zničeny.

Neexistují však žádné důkazy, že by v nejbližší době mělo dojít k erupci jakékoli velikosti.

Bill McGuire, profesor geofyzikálních a klimatických rizik, však varoval, že pokud dojde k erupci, mohlo by to ovlivnit celý svět, protože globální teploty by klesly.

„Úroda by selhala v masovém měřítku, zatímco hladomor a následné občanské nepokoje by otestovaly, kde jsou hranice civilizace,“ uvedl.

Vědci z Yellowstonské sopečné observatoře pozorně sledují oblast Yellowstonu, zda nedochází k nějakým změnám, které by ukazovaly, že by mohlo dojít k výbuchu.