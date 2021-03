Rusové povolali do Moskvy svého velvyslance v USA na konzultace

Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov byl povolán do Moskvy kvůli konzultacím o rozvoji rusko-amerických mezinárodních vztahů. O tom bylo informováno ve zprávě mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marii Zacharovové.

„Velvyslanec Ruska ve Washingtonu Anatolij Antonov byl pozván do Moskvy na konzultace, které mají za cíl analyzovat, co dělat a kam směřovat v kontextu vztahů s USA,“ informovala diplomatka.

Zacharovová zdůraznila, že Rusko nemá zájem na další degradaci vztahů s USA, které v posledních letech zašly do slepé uličky vinou americké strany. „Pro nás je hlavní zjistit, jaké mohou být cesty vyléčení rusko-amerických vztahů, které se nacházejí v těžkém stavu, které tam zavedl za poslední leta Washington. Podle všeho do slepé uličky. Máme zájem na tom, abychom nepřipustili jejich nezvratnou degradaci, pokud si Američané uvědomí rizika s tím spojená,“ dodala.

„Nová americká administrativa se nachází u moci téměř dva měsíce, symbolická hranice 100 dní není za horami. A to je vhodný důvod pro vyhodnocení, co se týmu Joe Bidena daří, a co ne,“ uvedla Zacharovová.

Komentář americké strany

USA nebudou komentovat možnost stáhnutí svého velvyslance v Rusku na konzultace k sobě do země podobně, jako to nyní dělá Rusko, informovalo americké ministerstvo zahraničí.

„My ohledně toho nemáme žádný komentář,“ uvedla tisková mluvčí amerického ministerstva zahraničí Jalina Porterová.

Slova Bidena

Americký prezident Joe Biden dříve uvedl, že prezident Ruské federace Vladimir Putin bude nést odpovědnost za „zasahování“ do amerických prezidentských voleb. „On zaplatí,“ uvedla hlava státu v rozhovoru pro televizní kanál ABC.

Biden poznamenal, že během rozhovoru v lednu varoval svého ruského protějška před možnými následky. O den dříve kancelář ředitele Národní zpravodajské služby USA odtajnila zprávu, ve které byla Moskva obviněna ze snahy pomoci znovuzvolení Donalda Trumpa, diskreditovat Bidena a „zasít svár“ do americké společnosti.

Podle dokumentu tyto operace údajně prováděla „skupina ruských vládních organizací“. Zpráva také hovoří o zavedení nových sankcí proti Rusku. Mezi ty, kteří se údajně pokoušejí ovlivnit volby, patří Írán, Hizballáh a Kuba. Čína v dokumentu zmíněna nebyla.

Kreml označil zprávu za „neodůvodněnou a nepodloženou“. Jak zdůraznil tiskový mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov, Rusko nemělo nic společného s kampaní proti kandidátům ve volbách. Podle něj se takové materiály, které mají „daleko ke kvalitě“, používají jako záminka pro nové sankce.

Není to poprvé, co ve Spojených státech zaznívají obvinění, spojené se „zasahováním“ do amerických voleb. Rusko tato obvinění v minulosti opakovaně popíralo.