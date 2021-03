Putin odpověděl na Bidenovy výroky. Takovou reakci nikdo neočekával

„V dětství, když jsme se na zahradě hádali, jsme si říkávali: ,Kdo to říká, toho se to týká.‘ A není to náhoda. Není to jen hláška, co se používá v dětství. Význam je v tom velmi hluboký a psychologický. V jiné osobě vidíme své vlastní kvality a myslíme si, že je stejná jako my,” dodal Putin.

Prezident poznamenal, že v historii každého národa „existuje mnoho dramatických a krvavých událostí“.

„Ale když hodnotíme jiné lidi, nebo když hodnotíme i jiné státy, jiné národy, je to vždycky tak, jako bychom se dívali do zrcadla. Vždy tam vidíme sebe,“ řekl.

Americký prezident totiž dříve řekl, že Putin „bude nést odpovědnost za zasahování do voleb“. Média také tvrdí, že Biden v rozhovoru s novinářem ABC nazval svého ruského kolegu „zabijákem“, ale není jasné, zda to myslel opravdu vážně. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová odmítla objasnit, zda jsou slova metaforická.

Ministerstvo zahraničí považovalo tato prohlášení za projev cílené politiky Washingtonu, který „po dva roky záměrně vedl“ rusko-americkou spolupráci do slepé uličky. Následně byl ruský velvyslanec ve Spojených státech Anatolij Antonov pozván do Moskvy na konzultaci. Resort zdůraznil, že se chce vyhnout „nevratné degradaci“ vztahů.

Náměstek předsedy Rady federace Konstantin Kosačev poznamenal, že očekávání od nové administrativy USA „byla odepřena tímto neslušným prohlášením“. Senátor připustil, že Moskva bude reagovat dalšími kroky, pokud se Washington neomluví.