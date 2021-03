Putin je připraven jednat s americkým prezidentem Bidenem

„Já bych to neodkládal příliš dlouho na potom, na víkend bych chtěl jen to do tajgy, trochu si tam odpočinout, a tak by přicházel v úvahu buď zítřek, nebo řekněme pondělí,“ řekl ruský prezident pro televizní stanici Rossia-24.

„Prosím, my jsme připraveni kdykoli, když to bude vhodné pro americkou stranu. Já teď dám závazné nařízení Ministerstvu zahraničních věcí (Ruska),“ uvedl Putin.

Diskuze online

Ruský prezident nabídl svému americkému kolegovi pokračovat v diskuzi, ale za podmínky, že proběhne „fakticky v přímém přenosu“.

Ruský lídr připomněl, že naposledy iniciativa na provedení telefonního rozhovoru přišla z americké strany.

„Chci nabídnout prezidentovi Bidenovi pokračovat v naší diskuzi, ale za podmínky, že to uděláme fakticky v přímém přenosu, jak se říká, online. Bez jakýchkoli zádržek, přímo v otevřené, přímé diskuzi,“ řekl Vladimir Putin ve čtvrtek televizi Rossia-24.

„Zabiják Putin“

Putin se předtím vyjádřil k drsným výrokům, které o něm pronesl americký prezident Biden. Mimo jiné popřál svému americkému kolegovi hodně zdraví.

Americký prezident dříve řekl, že Putin „bude nést odpovědnost za zasahování do voleb“. Média také tvrdí, že Biden v rozhovoru s novinářem ABC nazval svého ruského kolegu „zabijákem“, ale není jasné, zda to myslel opravdu vážně. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová odmítla objasnit, zda byla slova metaforická.

„V dětství, když jsme se na zahradě hádali, jsme si říkávali: ,Kdo to říká, toho se to týká.‘ A není to náhoda. Není to jen hláška, co se používá v dětství. Význam je v tom velmi hluboký a psychologický. V jiné osobě vidíme své vlastní kvality a myslíme si, že je stejná jako my,” reagoval Vladimir Putin na slova Joe Bidena.

„Když hodnotíme jiné lidi, nebo když hodnotíme i jiné státy, jiné národy, je to vždycky tak, jako bychom se dívali do zrcadla. Vždy tam vidíme sebe,“ řekl ruský prezident.