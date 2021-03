Velvyslanec Kmoníček: Řešení rovnice vztahu USA s Ruskem uvidíme za rok

„Američané v tuto chvíli nezdůrazňují, co bychom měli dělat, ale zaměřují se na to, co by neradi, aby se stalo. Negativně by vnímali vstup Číny do našich 5G sítí, i když si uvědomují, že nemají vlastní alternativu. Ani v případě jaderných elektráren to není primárně tlak na úspěch americké firmy Westinghouse. U té není ani jasné, nakolik bude ochotna či schopna se příštího tendru účastnit. Zásadní je opět sdělení, koho by neradi v české jaderné infrastruktuře viděli,” uvedl Kmoníček v rozhovoru pro portál Hospodářské noviny.

Český diplomat uvedl, že možná účast Ruska či Číny v dostavbě jaderné elektrárny Dukovany je pro Američany „problematická věc“. Zájmy USA v této věci z hlediska geopolitiky jsou údajně dlouhodobě stejné. „Zajímavý vývoj bude ve chvíli, kdy by v tendru začala vznikat různá konsorcia, která mohou být mnohonárodnostní. To pak bude k dalšímu jednání. V globalizovaném světě je často dost obtížné určit jednoznačnou nacionalitu výrobku, který dnes vzniká v několika zemích,“ dodal Hynek Kmoníček.

Smlouva START

Jedna z otázek, které čelil český velvyslanec v USA, se týkala i smlouvy omezující rakety START mezi Ruskem a Spojenými státy. Diplomat v této souvislosti řekl, že americký prezident Joe Biden podepsal prodloužení smlouvy, protože se nyní změnou obsahu nechce zabývat. Nyní to prý pro Spojené státy aktuální téma.

„Z jeho pohledu to bylo odložení problému, který by mu jinak zabral spoustu času. A čas bude potřebovat na věci, jež jsou pro něho prvořadé. Řešení rovnice vztahu s Ruskem uvidíme za rok, rok a půl. V této chvíli jsme v USA stále uvnitř pandemie, hlavní úkoly jsou domácí, zahraniční politika je jen taková výšivka na politickém těle Spojených států,“ uvedl v rozhovoru Hynek Kmoníček.

Diplomat mimo jiné promluvil i o tom, jak školí americké funkcionáře směřující do České republiky. Podle jeho slov má Česko vzhledem ke své velikosti velmi pestrý politický život.

Stavba Dukovan

„Každý nový americký velvyslanec, který odjíždí do Prahy, si ode mě vyslechne, že se tam nebude nudit. Že na desetimilionovou zemi máme velmi zajímavý a bohatý politický život. Takže mu slíbím, že bude mít do ústředí ve Washingtonu o čem psát. Zatím jsem se nikdy nemýlil,“ prohlásil Hynek Kmoníček v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

„Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dnes vydal povolení k umístění dvou jaderných bloků v lokalitě Dukovany. Rozhodl tak v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,” uvedl na svých stránkách úřad na začátku měsíce března.

Vydání povolení je velmi důležitý právní krok ve fázi před zahájením výběru dodavatele stavby. Příprava a zpracování dokumentace pro licenční řízení trvala pět let, její součástí bylo přes 200 odborných studií, analýz a rozborů, sdělil v této souvislosti ČEZ.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová uvedla, že do práce byl zapojen tým inspektorů SÚJB, specialistů Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., a dalších expertů.