Princ William může být „velmi naštvaný“ kvůli tomu, že Meghan zmínila v rozhovoru jeho ženu Kate, tvrdí zdroj

Princ William neskrývá, že plně podporuje svou manželku Kate poté, co ji Meghan zmínila v rozhovoru s Oprah. Ta totiž tvrdila, že se obě ženy několik dní před svatbou Meghan a Harryho pohádaly, uvádí spisovatelka Penny Junorová.

Vévoda z Cambridge se po výbušném rozhovoru prince Harryho a Meghan s Oprah Winfreyovou, který proběhl minulý týden, k vévodkyni z Cambridge chová „velmi ochranářsky“.

Během rozhovoru se Meghan vyjádřila ke zprávám, že před královskou svatbou rozplakala svou švagrovou kvůli neshodám ohledně šatů družičky.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Britská média: Harry a Meghan se dohodli s CBS a ITV na odložení rozhovoru s Oprah, pokud by princ Philip zemřel řekla vévodkyně své kamarádce a moderátorce Oprah.

„Fakt, že Meghan zmínila Kate v negativním světle, je horší (pro prince Williama, pozn. red.), než kdyby zmínila jeho,“ řekla pro People spisovatelka Penny Junorová.

„William Kate velmi chrání a může se i velmi rozzlobit,“ dodala.

Meghan v rozhovoru tvrdila, že ji Kate rozplakala před svatbou. Před svatbou však kolovaly zprávy, že Meghan rozplakala Kate, a to při oblékání družičky princezny Charlotte. Podle Meghan to však bylo jinak - obráceně.

Meghan uvedla, že informace nesdílí, aby byla „pohrdavá“, ale dodala, že je „opravdu důležité, aby lidé pochopili pravdu“.

„A to neříkám, abych někoho znevažovala, protože to byl opravdu těžký týden svatby. A byla kvůli něčemu naštvaná, ale patřilo jí to a omluvila se,“ řekla.

A pokračovala i dále: „Pár dní před svatbou byla naštvaná kvůli něčemu, co se týkalo (…) šatů, a to mě rozbrečelo a opravdu to ranilo mé city.“

Jak informuje Daily Mail, Kate se prý podle královské expertky Katie Nichollové cítila „trapně“, že se obvinění znovu objevila dva roky poté, co se o nich poprvé psalo v roce 2018.

Nichollová poznamenala, že jste o tom, že by se vévodkyně z Cambridge s někým nepohodla, jen sotva slyšeli, protože si dává „velký pozor, jak se chová k ostatním“.

V rozhovoru s OK! Nichollová vysvětlila: „Kate nikdy nechtěla, aby se v tisku objevil nějaký náznak roztržky s Meghan, takže to, že tento příběh v médiích koloval, bylo velmi těžké.“

Katie dodala, že existují „různé verze“ příběhu a uvedla, že princ Harry a Meghan Markleová vědí, že Kate nyní „není v pozici, že by mohla reagovat“.

„Z toho, co jsem slyšela, existují různé verze příběhu, nejen ty, o kterých hovořila Meghan,“ dodala.

„Kate měla pocit, že je to všechno vyřešené, takže to, že se to znovu objevilo, bylo trapné. Kate není v pozici, aby reagovala, a Meghan a Harry to vědí,“ pokračovala.

Kromě toho expertka uvedla, že Kate se po rozhovoru Meghan a prince Harryho s Oprah cítila „zarmoucená, zklamaná a zraněná“.